Laura Pausini habla en 'El Hormiguero' sobre la fama: "He tenido acosadores y han entrado en mi casa"

Esta noche de jueves, El Hormiguero ha cerrado la semana con la visita de la cantante italiana Laura Pausini, artista que ha visitado ya en varias ocasiones el programa, pero que a diferencia de las anteriores no ha presentado ningún álbum, sino que hoy se estrenaba su película en Amazon Prime Video: Laura Pausini: un placer conocerte, donde se narra qué habría sido de ella de no haber ganado en 1993 el festival de San Remo.

La artista explicaba que había "rechazado" en numerosas ocasiones trabajar con Prime Video, ya que no quería hacer el "típico documental", por eso no aceptó la colaboración hasta que no dio con la idea de crear una historia paralela sobre su vida. "Desde hace 29 años yo me había hecho una pregunta, ¿cómo sería mi vida si yo no fuese famosa? Sobre eso va la película". El filme recorrerá dos vidas paralelas, la de la 'Laura famosa' y la otra supuesta vida de una 'Laura alfarera'.

Pablo Motos ha querido saber qué perspectiva tiene Laura Pausini sobre la fama, argumento principal de la película, y sobre la que la italiana ha querido contar su experiencia. "He tenido algún que otro acosador, he pasado miedo, e incluso han llegado a entrar en mi casa". El presentador también ha reflexionado sobre el lado "oscuro de ser famoso" y asegura que hay un punto que "no entiendes el porqué de tanto odio, por qué la gente te odia si no te conocen".

También ha confesado la mala sensación que tuvo tras ganar el Grammy. "Después de ganarlo y de llegar al hotel, me sentí vacía, mi familia estaba en Italia y me di cuenta de que estaba sola. Con otros premios no me ha sucedido porque he estado con mi madre o mi hija, pero he aprendido que las cosas se disfrutan más estando acompañada".

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha sido cuando la artista ha mostrado algunos de sus diarios de adolescente, y ha confesado que la historia de la mítica canción La Solitudine, es totalmente real. "Como se puede ver en el diario, Marco fue mi novio durante un año, y luego se fue con otra", contaba entre risas.

