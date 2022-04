La gran final, poco gran, de Secret Story

Llamar Gran Final a lo de anoche es hiperbólico. Ha sido más bien un poco bluf final, casi soporífera final. El primer bostezo se me ha escapado con el numerito musical del principio, con Carlos Sobera y Sandra Barneda cantando. Aprovecho para googlear quienes son los finalistas, porque yo solo vi el primer programa y nunca más. Así que, no voy a mentirles, no tengo ni idea de quién es nadie. Confío en que alguien ahí tenga cierto sentido del espectáculo y me entretenga.

Aparece Sobera en traje y zapatillas, que aquello dejó de estar de moda en el mismo momento en que se puso, cuando Emilio Aragón presentaba todos los programas de Telecinco allá por el pleistoceno de las cadenas de televisión privadas. Gente con caretas rosas de animalillos está en los sofás. Son los concursantes que ya fueron expulsados.

Los tres finalistas: Rafa, Adrián y Marta.

No sé si es que me he despistado, he perdido ya la noción del tiempo, pero hay otro número musical de un señor que grita que le quiere quitar a alguien el “pantysito”. Me parece heteropatriarcal hasta a mí pero no quiero ponerme ya tiquismiquis, que me conozco. Sin solución de continuidad, o eso me lo parece a mí, empiezan los gritos y los vídeos con montaje trepidante. Por menos de esto han entrado en urgencias cantidades ingentes de niños japoneses.

Los tres finalistas (sé a estas alturas que se llaman Rafa, Adrián y Marta) están en algún lugar fuera del plató y ven los vídeos. Y me entero de que Rafa se enamoró en la casa de una tal Carmen, que tiene una voz que me molesta un poco pero no voy a decir que es por el acento porque seguro que ofendo a varios movimientos identitarios de golpe. Sobera le dice que “quién te iba a decir a ti que te ibas a enamorar” y él le contesta “sí, sí, sí, hostia, es la hostia”. Me parece estar ante la reflexión más profunda sobre lo que es el amor de los últimos tiempos. “Hostia, la hostia”.

Vídeos, vídeos, vídeos

Más vídeos de los que provocan epilepsias a niños con pliegue epicántico: familiares dando apoyo, amigos gritando, expulsado, lloros, expulsado, lloros, expulsado, lloros, expulsado, basta por el amor de dios. Expulsan a Adrián. Yo quiero que gane Marta porque todo el mundo grita que gane Rafa y estoy ya harta de gritos. Y eso que soy valenciana: soy inmune.

Aprovecho que hay otro vídeo de un señor que gesticula mucho y no sé quién es para mandar whatsapps a ver si alguien lo está viendo. Por comentar. No conozco a nadie que lo veo. Nota mental: buscar otros amigos. El señor desconocido resulta ser el ganador de la anterior edición. Ni idea de que había una edición anterior.

Videos de Belen Esteban, de Carmen Lomana, de Victor Sandoval. Todos visitaron la casa. Bajo a hacerme palomitas. Cuando vuelvo están bailando en plató y una rubia del público parece que ha roto con alguien que no está pero que igual quedan luego. Tengo la sensación de que me estoy perdiendo algo cuando un vídeo me descubre que Marta, la finalista, y Adrián, el que acaban de expulsar, están liados. Esa casa ha sido una caja de hámsters. Me descuido otro momento y Marta está llorando como una magdalena. Es un video, falsa alarma. Decido no volver a pestañear.

Adrián, tercer finalista

Llega Adrián al plató y le abraza su familia y sus compañeros. Le rodean y saltan mientras corean su nombre. Me da un poco de vergüenza ajena y me tapo la cara con un cojín. Adrián está muy orgulloso de haber entrado y de haber quedado finalista. “He quedado tercero y considero que no está nada mal”, dice. Que le han perjudicado sus “movidas” y alguna discusión. Le dicen por el pinganillo a Sobera que hay una llamada. Que sea el tío de Rociíto, por favor. Pues no, es su madre. “Adrián, cariño, que te quiero, que estoy aquí desde el principio y hasta el final, que para mí ya eres el ganador de la casa desde hace mucho tiempo”. Esta frase la podría decir cualquier madre en cualquier gala e incluso en cualquier circunstancia de la vida. Hasta la mía. Bueno, la mía no. Que si voy a un reality, me retira la palabra y me deshereda.

Anuncian como si fuese un notición que una modelo, desconocida para mí y sospecho que para mucha gente, entra en Supervivientes. Todos aplauden y, no lo creerán, gritan. Decido googlearla para saber quién es y qué ha hecho, pero tengo que desistir porque ya he olvidado su nombre. Más vídeos de momentos del programa. Estoy a tres vídeos de la epilepsia fotosensible. Esta gala es a los programas de televisión lo que un menú de sobras a las comilonas navideñas. Llegan al plató los dos finalistas. Dios mío, que digan ya quién gana.

Pelea a gritos

Me ha despertado la pelea de gatas entre la novia de Rafa y otra que también gritaba mucho y solo he entendido que Rafa le dijo guapa a la que no es su novia, y Rafa dice que no, que a él le parece su novia la más guapa de la casa. Sobera ha estado muy acertado al decirles que estaban en la tele y los espectadores quieren verles insultarse, sí, “pero que se entiendan los insultos”. Interviene otra a decir que sí, que le dijo guapa a la otra, y la discusión se extiende ya a cuatro y gritan todos. Los gritos siguen mientras Sobera grita que está zanjado el tema.

Continúan los gritos, tanto en plató como en vídeos. Acierto a entender “olla”, “mermelada”, “no lo entendías ni tú”, “interés”, “por eso me alejé de ti” y “que cada uno coja lo que le salga de los cojones”. Me siento incapaz de sacar conclusiones. Adrián dice que el programa echó a Nissy porque tuvieron que ir seis psicólogos a atenderle porque “era insoportable estar contigo” y que a ella “la echó el programa”. Sobera ha aclarado rapidito que el programa no echa a nadie, que expulsa el público. Y Rafa dice que el otro estuvo dando patadas a cosas y que la culpa no era de Nissy. Nissy es una que grita y va vestida de princesa, y es hermana de otra que también grita y va vestida de princesa. Ambas me irritan un poco, lo confieso.

Gana Rafa

A estas alturas yo ya solo quiero que se acabe. Me da ya igual hasta los porcentajes, que llevan anunciando que los van a decir desde que Sobera presentaba ¿Quién quiere ser millonario?. Gana Rafa con un 76,1% de los votos y se lleva 150.000 eurazos. No lo creerán pero hay un montón de gritos. Lo mejor de la gala, con diferencia, ha sido que se acabe.

