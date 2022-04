Florentino Fernandez: de cuestionar el talento de las cómicas a trabajar bajo las órdenes de Eva Soriano

RTVE sigue perfilando los detalles de la nueva etapa de La noche D. El formato afrontará próximamente una tercera temporada en la que vivirá una profunda renovación tras la marcha de su presentador, Dani Rovira, a Movistar Plus. Así, el programa pasará a estar conducido por Eva Soriano, que contará con la participación de distintos colaboradores habituales.

Entre esos rostros que acompañarán a la presentadora estará Chenoa y, según se ha conocido estos días, Florentino Fernández. Así lo adelanta Yotele, que asegura que el cómico ha cerrado un acuerdo para participar en la tercera temporada de este programa al que ya acudió como invitado en su anterior etapa.

De esta manera, 'Flo' volverá a TVE tras participar en la quinta edición de MasterChef Celebrity, donde se ganó un aluvión de comentarios por su recurrente gag de Flosie, un personaje que muchos tildaron de promover el humor homófobo. Sin embargo, esa no ha sido la polémica más reciente del humorista, pues el pasado verano acaparaba titulares y críticas por afirmar en una entrevista que "si no hay más mujeres cómicas no es una cuestión de sexos sino de talento".

"Si tienen talento, que las contraten, y si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así", añadió Fernández en conversación con Papel. Estas palabras generaron tanto revuelo que Florentino tuvo que pedir disculpas, aunque su justificación no convenció a todo el mundo. "Por encima de todo quiero igualdad de oportunidades para cómicos y para cómicas. Siento este follón porque yo no soy así", expresó, achacando a un error de edición el malentendido de sus declaraciones.

Sea como fuere, lo cierto es que el que ha sido uno de los cómicos más destacados de la televisión española en las últimas décadas ahora estará bajo la batuta de una mujer que ha conseguido hacerse un hueco en el difícil panorama del humor. Eva Soriano llevará las riendas de La noche D, mientras que 'Flo' será colaborador en este espacio en el que el cambio de presentador a presentadora es, podemos vaticinar, toda una declaración de intenciones.

La nueva etapa del formato, con nuevas secciones y colaboradores, tendrá el reto de reflejar en la señal lineal de TVE el cambio de paradigma que la Corporación ya ha demostrado en su plataforma, RTVE Play, donde las nuevas generaciones del humor -y en especial las cómicas más aplaudidas del momento- tienen un evidente protagonismo en su programación.

En definitiva, que Florentino Fernández vaya a estar bajo las órdenes de una mujer independiente, empoderada y con una carrera en pleno auge es el reflejo de que sí hay talento femenino en el humor, de que las tornas están cambiando y de que RTVE, pese a los muchos errores, ha sabido estar a la altura y llegar a tiempo a la revolución de las mujeres cómicas.

