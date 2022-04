¿Cuánto cobran Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera por ser jurado de 'Masterchef'?

Después de la marcha de Eva González a finales de 2018 tras seis temporadas como presentadora de MasterChef para ponerse al frente de las distintas ediciones de La Voz en Antena 3, muchos se preguntaron si su papel era crucial para el desarrollo del talent culinario.

Y la respuesta fue que el programa seguiría en plena forma pese a su partida, ya que sus jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera suplieron suplir su ausencia repartiéndose sus funciones en las distintas versiones del concurso.

De ahí que desde la productora del programa Shine Iberia hayan querido asignarles un buen sueldo por su labor. Este asciende a un total de 10.000 euros por programa, 130.000 euros por temporada, según ha podido corroborar BLUPER tras una consulta al Portal de Transparencia.

De esta forma, MasterChef invierte un total de 390.000 euros por temporada en el caché de sus jueces, un 7,5% del presupuesto de su novena edición, el cual ascendió a un total de 5,3 millones de euros, 402.232 euros por entrega.

Por su parte, los concursantes (anónimos) tuvieron unos emolumentos de 1.200 euros al mes, lo que llevó a la productora a una inversión de 39.060 euros para la temporada. Mientras, las celebrities que aparecieron en el programa se embolsaron 3.000 euros por su participación, 39.000 euros para toda la temporada.

La mayor partida de presupuesto total, como no podía ser de otra forma, va a parar al equipo técnico con un total de 2,2 millones de euros. Le sigue el personal artístico, con 623.000 euros, y guión, músicas y compra de derechos, con 311.000 euros.

Un 30% de audiencia en diferido

Estrenada a mediados de abril, la última temporada emitida de MasterChef logró una audiencia media de un 15,2% de cuota de pantalla y 1.638.000 espectadores. A este dato habría que sumarle 600.000 espectadores más en diferido, lo que elevarían su audiencia por encima de los 2 millones.

El talent culinario se convierte así, junto a su versión para celebrities, en el formato con mejor audiencia con el que cuenta la televisión pública y en una de las pocas marcas reconocibles para los espectadores.

De ahí que diciera renovar el formato a finales de noviembre de 2021 para una décima temporada, que se graba en estos momentos y que promete una reunión muy especial de antiguos participantes para celebrar este aniversario.

Hasta 90 aspirantes se reunieron en una de las pruebas de exteriores que se desarrolló en Sanlúcar de Barrameda. Esa mirada al pasado pretende estar presente en todos los episodios de la nueva edición, tanto con la presencia de antiguos aspirantes como por la dinámica de algunas de las pruebas del concurso.

“Buscamos a un supermasterchef esta temporada, no podemos fallar”, se escucha decir precisamente a Jordi Cruz en una de las primeras promos que se ha visto de esta nueva temporada que llegará tras el final de Maestros de la costura a finales de abril.

