Todos los caminos llevan a 'Hable con ellas' tras el fichaje de Rocío Carrasco: su necesaria vuelta

La detención de José Luis Moreno por su supuesta pertenencia a una organización criminal ha devuelto a la actualidad dos de los momentos más tensos que el productor ha protagonizado en televisión. Se trata de sus dos visitas al programa Hable con ellas, una en 2014 y otra en 2016.

Estas dos apariciones del productor en el programa de Telecinco han sido rescatadas estos días en otros espacios de Mediaset, incluso ha sido muy comentada la acusación que Yolanda Ramos le hizo en directo, asegurando que no le había pagado por un trabajo, pues ahora son muchos los actores que denuncian irregularidades en sus contratos con Moreno.

Casualmente, en medio del revuelo mediático provocado por la detención y posterior puesta en libertad bajo fianza del productor, también se ha conocido el regreso a Telecinco de una mujer que fue testigo privilegiada de una de esas dos visitas de Moreno a Hable con ellas. Se trata de Rocío Carrasco, que fue presentadora del formato en su última etapa y que ahora ha anunciado que comenzará a colaborar en Sálvame, aunque la cadena no ha especificado aún cuál será su tarea.

Rocío Carrasco fue una de las múltiples presentadoras del programa. Mediaset

La hija de Rocío Jurado, igual que José Luis Moreno, está de plena actualidad. La producción de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva la ha vuelto a poner en el foco mediático y la ha animado a regresar al trabajo tras un tiempo retirada de los platós. Quizás por este motivo, y ante la llegada del letargo veraniego en las parrillas televisivas, que cada vez son más los espectadores que sueñan con el regreso de Hable con ellas, una vuelta que además podría contar con la presencia de Rocío Carrasco.

Cabe recordar que, pese a sus irregulares datos de audiencia, el programa emitió dos temporadas en el late night de Telecinco con una media de 857.000 espectadores y un 14,2% de share. Su tercera entrega pasó al prime time y cosechó 1.194.000 espectadores y un 12,3% de cuota en sus siete episodios.

Definitivamente, el formato funcionó bastante mejor en el horario nocturno, una franja donde actualmente faltan grandes apuestas de entretenimiento, tal y como ya analizamos en BLUPER. Así, el regreso de Hable con ellas podría suponer una oportunidad para revitalizar el late night en verano, volver a ver a Rocío Carrasco al frente de un programa y, además, cerrar el círculo en torno a José Luis Moreno comentando la actualidad sobre sus problemas judiciales.

Yo quiero aprovechar este espacio para que @mediasetcom o la productora que lo vea oportuno vuelva a traer un formato como “hable con ellas”. Me parece un momento muy adecuado y viendo el reparto de presentadoras que tenía, era una maravilla. — Adrián (@adrihort) July 1, 2021

Yo quiero que vuelva hable con ellas 😚🙌 #yoveosalvame #MiercolesDeRocio — TalkThatTalk (@TalkThatTalkGH) June 30, 2021

La hija de Rocío Jurado podría estar acompañada por una excompañera a la que muchos espectadores también echan de menos: Soledad León de Salazar, el personaje creado por el aplaudido imitador Josep Ferré, que presentó la última temporada del programa junto a Rocío, Sandra Barneda, Alba Carrillo y Mónica Martínez.

El interés que actualmente despierta la mera presencia de Rocío Carrasco, así como las tramas protagonizadas por José Luis Moreno, serían un importante aval para rescatar Hable con ellas, que podría encontrar este verano su hueco ideal para volver por todo lo alto, sobre todo ahora que Telecinco ha renunciado a producir una nueva edición de La casa fuerte, con el ahorro que eso conllevará.

Dos polémicas entrevistas

En la primera aparición de José Luis Moreno en Hable con ellas se produjo el 22 de abril de 2014. Un comentario espontáneo de Yolanda Ramos rompió el tono amable de la entrevista y provocó un gran enfado por parte de Moreno, que acabó abandonando el plató enfadado.

"¿Usted sabe que me debe 25.000 pesetas? (...) Salí bailando en Noche de fiesta y jamás se me pagó", espetaba la actriz, provocando un cambio en el rictus del entrevistado. Tras un enfrentamiento dialéctico, el productor acababa esfumándose, no sin antes pronunciar un discurso que ya forma parte de la historia televisiva.

"Esto para mí no es un sitio amable. Me llaman y me dicen: 'José Luis, del primer día al segundo, el programa se nos ha caído. Échanos una mano porque tú eres un personaje muy popular y muy notorio. Pero echar yo una mano no es que me la echéis vosotras a mi cuello. Así que señoras, amigos... ¡no habléis con ellas!", aseveró.

José Luis Moreno, detenido por un presunto delito organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes



Yo solo recuerdo el momento de Yolanda Ramos en "Hable con ellas" pic.twitter.com/08h7vFQHBy — Oriol Serra (@OriolSerra_) June 29, 2021

Sea verdad o no que recurrieran a él para levantar la audiencia, lo cierto es que los datos del formato sí habían caído notablemente de su primera a su segunda entrega, perdiendo más de 300.000 espectadores y seis puntos de cuota en una semana.

A pesar de ello, el programa se mantendría en antena durante 46 entregas y dos temporadas más. Sería precisamente en una de las últimas emisiones, ya sin Yolanda Ramos entre el plantel de presentadoras, donde reaparecería José Luis Moreno dispuesto a reconciliarse con el formato.

El productor volvía a pisar el plató de Hable con ellas el 8 de agosto de 2016. Allí se reencontraba con Sandra Barneda y Rocío Carrasco, las únicas de las presentadoras originales que seguían en el programa. Mónica Martínez, Alba Carrillo y Soledad León de Salazar completaban el plantel.

A pesar del buen ambiente inicial, Barneda hizo un alegato a favor de "dignificar la profesión de los actores", mientras que Sergi Ferré, en la piel de su personaje, se pronunciaba en favor de su compañera Yolanda Ramos por el episodio que habían protagonizado años atrás.

La verdad siempre sale a flote. Sandra Barneda haciendo TV y tú Jose Luis haciendo qué??#yoveosálvame#todoesverdad #JoseluisMoreno

pic.twitter.com/p1w0wrR59I — El azote🥊 (@elazoteoficial_) June 29, 2021

Visiblemente molesto, José Luis Moreno mostró un tono cortante y frío durante el resto del programa, pero durante una publicidad todo estalló y pronunció una polémica amenaza a Sandra Barneda que también se ha rescatado estos días para hablar de las malas formas del productor.

"¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera?", espetaba Moreno a la catalana en los audios que luego emitiría el programa. "¡Ni una más!", le advertía, según ha contado la propia presentadora, haciendo un gesto de cortarle el cuello. En aquel momento, Sandra confesó que había sido su peor experiencia en 20 años y aseguró que el productor había sido "muy sucio". ¿Tendremos la oportunidad de un tercer round en esta batalla televisiva histórica?