María Galiana reconoce estar “un poco harta” de ‘Cuéntame”, pero que “no tiene más remedio”

La actriz María Galiana fue la entrevistada de Gonzo en el programa Salvados, de laSexta, emitido este domingo. La andaluza habló sobre su faceta como intérprete y también como profesora, pues comenzó en el arte dramático tras jubilarse a los 65 años como profesora. “Soy vanidosa seria. Es decir, yo sé que soy muy buena y me gusta que me lo reconozcan, pero no me lo creo”, dijo Galiana, conocida principalmente por su papel como Herminia en la serie Cuéntame cómo pasó.

Explicó que Herminia siempre ha recibido mucho cariño por parte del público, pero que no le gusta la etiqueta de ser “la abuela de España” por una razón. “No me gusta. Para mí ha sido como actriz la gran decepción el no ser otra cosa, no ser como actriz otro tipo de papeles. Sé que tenía un aspecto de maruja impresionante, nunca podría haber hecho papeles de alto standing”, le explicó a Gonzo. Reconocía que el físico importa en su profesión, pero que a ella le habría gustado optar a papeles como “la madre de Hamlet, o la reina Cristina de Suecia”.

Sobre Cuéntame reconoció estar “un poco harta, pero no tengo más remedio. Porque tengo un status que está muy relacionado con la serie. En cuanto a mi vida con mis hijos y nietos”. Cree que si los guionistas se decidiesen a matar a su personaje “habría un motín”, pero cree que si tiene que llegar ese momento le gustaría que Herminia muriese como una tía suya. “Ella veía que llegaba el final y fue llamando a todo el mundo, despidiéndose”, apuntaba.

En Salvados, María Galiana también habló de la salida de Juan Echanove de Cuéntame cómo pasó, que sucedió en el año 2017. “Me pareció lo más injusto de la vida”, comentaba la actriz, que valoraba cómo Echanove le daba “el punto exacto de humor”. “Creo que una gran parte de la audiencia venía por él”, valoraba.

De su relación con su yerno y su hija en la ficción, Imanol Arias y Ana Duato, Galiania reconoció que se llevan bien, pero “no como una familia”. Y dijo que no cree que terminen en prisión por sus problemas con Hacienda. “Me pareció que no eran los únicos, desgraciadamente, que como ellos habrá bastante gente que habrán confiado en oficinas de estas que hay o lo que sea que intentan, por supuesto, convencer a la gente para que haga procedimientos o trucos para resultar mejor”, decía al respecto. “Yo estoy convencida de que ellos se lo han creído y han dicho, 'qué bien, qué listos hemos sido que hemos confiado en fulanito de tal”.

Aunque ahora está de gira con la obra El abrazo, María Galiana podría haber tenido entre manos un proyecto más, que rechazó. “Me han ofrecido ir a Masterchef pero no iría aunque me ofrecieran todo el oro del mundo, no tiene rigor. Lo más importante de la cocina es la lentitud. No pongo un pie ahí, ni loca”, advertía.

Sigue los temas que te interesan