Brutal pelea a gritos entre Patricia Steisy y Alba Carrillo en el plató de ‘Secret Story’

Este domingo Secret Story: Última Hora volvía a ocupar la franja del prime time de Telecinco, tras varias semanas que había arrancado a medianoche por la emisión de Planeta Calleja. En la gala presentada por Jordi González Luca Onestini y Cristina Porta pidieron una “hora sin cámaras”, y esto fue muy comentado en el plató.

Julen de la Guerra, el último expulsado del reality, recordó que Cristina Porta dijo que él y Sandra Pica, con la que había tenido una relación dentro de La casa de los secretos, eran “unos vulgares” por solicitar eso mismo.

Entre los colaboradores de este domingo estaba Patricia Steisy, y ella atacó a Julen al recordarle cómo le dijo a Cynthia Ruiz que “estaba donde estaba por acostarse con Canales”. Él quiso matizar aquellas palabras, y la antaño tronista aprovechó para soltarle un dardo. “Explica, ahora que te has despertado vamos a aprovecha”.

Alba Carrillo entró en acción entonces, defendiendo al concursante, y afeando que se jaleasen las palabras de Steisy. “Me parece superfuerte que aplaudáis la falta de educación”, dijo la modelo. “No pidas respeto si no lo estás teniendo, vamos a darlo para pedirlo”.

Ahí Steisy se mostró muy enfadada, y atacó no solo a Alba Carrillo, sino a Lucía Pariente.”No te metas tú, tú y tu madre liais las que liais y ahora me vas a decir ahora a mí de respeto”. Los reproches subieron de tono entre ambas, que empezaron a atropellar sus palabras y era difícil de entender qué se decían. “Tranquilízate, no te metas en donde no te tienes que meter”, pedía alterada Steisy. “Me meto en lo que me da la gana, yo también estoy aquí de colaboradora”, le respondía Alba Carrillo.

Julen continuó entonces su ataque a Steisy, afirmando que “el único insulto” de la noche se lo ha dicho ella a él, y eso hizo a la concursante de Supervivientes 2016 levantarse de su asiento.

¿De parte de quién estás?

🔁 Steisy

❤️ Julen#SecretNoche14 pic.twitter.com/FHa1l1BRvO — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 12, 2021

Sigue los temas que te interesan