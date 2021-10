Imanol Arias asegura que ya no debe dinero a Hacienda: “No sé si me van a meter en la cárcel”

Noticias relacionadas Mandan a juicio a Imanol Arias y Ana Duato con petición de cárcel

Imanol Arias y su hijo, el también actor Jon Arias, acudían anoche como invitados a El Hormiguero 3.0 para presentar la obra de teatro 'Muerte de un viajante', de Arthur Miller, la cual representan en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

En el encuentro, el presentador Pablo Motos ha preguntado algunas curiosidades sobre cómo trabajan juntos, así como sacó a la luz pequeños secretos familiares. Sin embargo, la pregunta más complicada fue la que Motos le hizo a Imanol Arias sobre sus problemas con el fisco.

“Hay un tema que es incómodo, pero no quiero dejarlo pasar tampoco. Tienes pendiente el juicio con la Audiencia Nacional...”, lanzaba el presentador, que se veía interrumpido por el invitado, sin dejarle acabar la pregunta. “Estoy esperando a que me llamen”, decía el protagonista de Cuéntame cómo pasó. “Estoy muy tranquilo porque en algún momento tendrá que salir. Yo tengo mis deudas con Hacienda liquidadas, según Hacienda. Por lo tanto no debo nada de dinero”, añadía el actor.

En marzo de 2020 la Fiscalía solicitó 27 años de cárcel para Imanol Arias por varios delitos fiscales, pero él quitó hierro al asunto en El Hormiguero. “Solamente me van a castigar como a un niño malo. No sé si me van a dar con una regla, me van a pegar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo porque me parece que no hay materia. Es que es muy largo, es el único problema, y hasta que no sale toda la gente siempre tiene la sensación de que algo pasa, que no va bien”, aseguraba.

Por último, Pablo Motos quiso saber cuánto tiempo llevaba con estos problemas. “Llevo 4 años con esto”, terminó Arias, poniendo así punto y final al tema de sus deudas.

Sigue los temas que te interesan