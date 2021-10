ATRESplayer PREMIUM lanza el primer trailer de 'Cardo' y anuncia su fecha de estreno

Tras las buenas críticas recibidas tras su proyección en el pasado Festival de San Sebastián, Cardo ya cuenta con fecha de estreno. La nueva serie de ATRESplayer PREMIUM creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda y con Javier Ambrossi y Javier Calvo como productores llegará el próximo mes de noviembre.

La serie narra la historia de María, una chica madrileña al borde de 30 años sin mucho que ofrecer al mundo, tiene problemas con las drogas, no tiene dinero, mantiene una relación tóxica con el sexo y odia su cuerpo a la vez que lo utiliza para conseguir retos efímeros.

Ante tal sensación de vacío, intenta tomar el rumbo de su vida y se propone ayudar a Puri, una mujer de su barrio, cuya floristería está a punto de cerrar. Tras un humillante encuentro con su última pareja, un accidente cambiará su vida y la obligará a afrontar algunas verdades dolorosas.

La ficción reflexiona sobre las expectativas que se nos imponen según lo que somos físicamente, según lo que somos socialmente y el vacío de toda una generación de jóvenes que hoy rondan los 30 años. Cómo llenamos ese vacío a través de consumismo y placeres efímeros sin ahondar en lo que realmente nos pasa ni en quienes realmente somos.

"Cardo no hubiera sido posible sin la gota de cada uno. Ha sido muy gratificante ver cómo nos han arropado. Solo recibíamos críticas muy constructivas y todo estaba bien. Queríamos hacer algo muy honesto y estoy orgullosa de lo que hemos hecho”, ha confesado Rujas, cocreadora, guionista y protagonista de la serie.

"Hemos tenido la oportunidad de crear esta serie y que podamos tener voz y ser un altavoz grande es muy importante. Hemos tenido verdad absoluta y nadie ha puesto ningún ‘pero’ a nada, no solo hemos tenido libertad si no que se ha entendido y nos han acompañado y aportado y eso es maravilloso porque eso no se ve en la industria hoy en día", ha asegurado Claudia Costafreda, cocreadora y guionista de la serie.

