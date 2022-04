¿Quién es Marta Peñate, la concursante de 'Supervivientes' y de ‘La isla de las tentaciones’?

El programa La isla de las tentaciones se ha convertido en una cantera para otros realities de Telecinco, y Supervivientes 2022 es una prueba de ello. Hasta tres robinsones de este año han participado anteriormente en este programa de citas por parejas de Mediaset, como es el caso de Marta Peñate.

Sin duda, Marta es ya una vieja conocida para los aficionados a los realities del universo de Mediaset. Y es que la joven, natural de Las Palmas de Gran Canaria y de 29 años de edad, fue una de las participantes de la edición número 16 de Gran Hermano.

🏝 SV🏝 Marta Peñate es la cuarta concursante confirmada de ‘Supervivientes 2022’. La participante de ‘Gran Hermano’, ‘La isla de las tentaciones’ y ‘La casa fuerte’ se enfrentará a uno de los mayores retos de su vida: la experiencia extrema de Honduras. pic.twitter.com/je1RfN8jmG — 🌹Rosa M🌹🫂 (@RosaMMunoz) April 4, 2022

En este concurso, Marta logró ser la quinta finalista. Posiblemente, muchos recuerden su entrada, ya que Mercedes Milá y Jordi González le anunciaron en la rueda de prensa del formato que había sido seleccionada; hasta entonces ella pensaba que iba a ser bloguera del reality, algo que encajaba con los estudios que cursaba de periodismo.

En el plató la defendió Lester Duque, su novio, con el que ha tenido una relación de más de una década (con algunas interrupciones entre medio). En uno de los debates él llegó incluso a pedirle matrimonio en directo, si bien, hasta la fecha, la boda no ha tenido lugar.

En 2020 participa con Lester en La isla de las tentaciones 2. “Fuimos para recuperar la llama del amor. Después de once años, uno no sabe si se tiene monotonía o si quieres de verdad a esa persona” afirmaba Lester sobre la participación de ambos en este exitoso reality. “Estábamos anclados en la monotonía y había toxicidad en la relación. Fui para darme cuenta de muchas cosas porque, después de once años, no tenía mariposas, había confianza o no, y otras cosas”, aseguraba ella sobre su participación.

La experiencia no fue satisfactoria, y terminaron rompiendo su relación. Luego ella siguió vinculada al universo de Mediaset y participó en La casa fuerte 2, con Albert Álvarez de compañero, si bien no tenía ningún tipo de relación con el antaño tronista.

En 2021 contó en Sálvame su problema con las drogas. “Apartaba los problemas fumando, tenía un problema con mi pareja en ese momento, fumaba y después ni me acordaba por qué me había cabreado” le dijo Peñate a Jorge Javier Vázquez. Entonces explicó que “ha fumado porros”. “Tampoco he sido una porreta como tal, no he estado enganchada todo el día, pero he tenido épocas en las que he tenido recaídas” explicaba, aclarando que nunca ha consumido “otro tipo de sustancias”.

Marta tiene una gran actividad en las redes sociales, y supera los 400.000 seguidores en Instagram. En ese sentido, merece la pena recordar cómo en 2018 alguien robó una de sus fotos y la utilizó como reclamo para una red social para ligar, cambiando el nombre a Marta López. Ella denunció este hecho y recordó que la suplantación de identidad es un delito tipificado en el Código Penal.

