La pericia de los triunfitos en ‘Supervivientes'’: cuatro de los seis participantes llegaron a la final

Operación Triunfo es un talent musical que engancha a la audiencia como pocos, y casi todos sus participantes terminan escribiendo su nombre en la historia de nuestra televisión de alguna forma u otra. Los hay que van a Eurovisión como Rosa López, Edurne o Soraya. Otros se reinventan como presentadores de televisión, actores de musicales… Y algunos hasta vuelven a concursar en otros formatos, como pueda ser Tu cara me suena… O Supervivientes. Y es que, aunque allí no se pueda dar mucho el do de pecho, hay que destacar que muchos triunfitos han participado en este programa y llegado bastante lejos en la competición.

Este año Telecinco ha confirmado como participante a Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de Operación Triunfo 2, e intérprete de canciones como ‘Acéptame así’ o ‘Volveré’. Una artista que en sus últimos años había destacado por sus colaboraciones musicales para diferentes programas, y a la que unas semanas atrás vimos como invitada de Pasapalabra.

3ª CONCURSANTE CONFIRMADA PARA IR A @Supervivientes ¿quien? AINHOA!!! La ganadora de la 2ª edición de Operación Triunfo y, me da a mi, que esta chica nos va a dar bastante momentos interesantes 🔥 #Supervivientes2022 #Supervivientes #Sv2022 #SV22 #VivaLaVida496 pic.twitter.com/E9zsZ8MoOi — DramaIntensa 🥚🦉 (@DramaIntensa) April 3, 2022

Ainhoa será la primera participante de su edición de OT que se anime a ir a Honduras y saltar del famoso helicóptero de Telecinco, pero antes que ella otros triunfitos ya pasaron por esa competición. Verónica Romero fue la primera cantante surgida de este talent show en concursar en Supervivientes, allá por el año 2006, en la primera temporada que Telecinco hacía de este reality con famosos. Aquel año ganó Carmen Russo (quien se metió al público en el bolsillo en su destierro, hablando con un coco) y Verónica se quedó con la medalla de plata, situándose segunda clasificada.

Ojalá un hilo de cómo le robaron a Verónica Romero su concurso en Supervivientes. pic.twitter.com/kPLdsrYREY — Camomillers ✨ (@camomillerland) April 21, 2020

En aquellos años Operación Triunfo había pasado a emitirse en Telecinco, y la cadena tiró de su propia cantera para una futura edición de Supervivientes. Así vimos concursar a Jesús de Manuel, un gaditano que fue el tercer expulsado del talent show en el que coincidió con Edurne y Soraya, y que ganó Sergio Rivero. En Honduras le fue mejor que dentro de la academia y se convirtió en el tercer finalista. Su máxima hazaña en el programa fue hacer un dudoso fuego, que la organización consideró que se había realizado con ayuda de un mechero, por lo que les apagaron las llamas con un cubo de agua y les quitaron las cerillas como sanción.

"En el primer helicóptero de la historia de ‘Supervivientes’ viajaban el cantante Jesús de Manuel, el periodista Pipi Estrada, la actriz Marta Valverde y la modelo Aída Yéspica, quienes fueron los que estrenaron lo que se ha convertido en la escena más esperada del reality." pic.twitter.com/fuIYvj5OVR — Otanista Djingoista Desencadenado (@Roverboby) July 16, 2021

En Supervivientes 2007 participó Francisco Javier Antón, conocido artísticamente como Javián. El compañero de Verónica Romero en Operación Triunfo 1 demostró en Honduras ser un auténtico luchador, y como a Jesús de Manuel, le fue mejor en la isla que en la academia de artistas. Quedó en cuarta posición, y su mayor momento de protagonismo lo tuvo en una llamada con su pareja en la que pedía con lágrimas en los ojos que pusiese la mano sobre la pantalla de la televisión.

En años venideros, Telecinco dejó de pescar en triunfitos de Televisión Española para centrarse en aquellos que habían surgido dentro de su propia cadena. De esta forma llegó a Supervivientes 2008 Leo Segarra, tercer clasificado en la temporada de Operación Triunfo en la que ganó Lorena Gómez. En la isla demostró ser muy paciente y trabajador, y de nuevo llegó a la gran final, en la que la ganadora fue Míriam Sánchez.

MI GANADOR 🏆🎉🏆#TierraDeNadie13 pic.twitter.com/KrGDo8LVxT — Alex Cyrus 💜 (@Srto_Cyrus) July 7, 2021

El primer triunfito que se quedó lejos de las cuatro primeras posiciones fue Iván Santos, uno de los concursantes más controvertidos de su edición de Operación Triunfo, la de 2008 (la de Pablo Alborán, Anabel Dueñas y Virginia Maestro). Tanto es así que se convirtió en el segundo expulsado por parte de la audiencia, y fue lo mejor que le pudo pasar, ya que la competición le vino cuesta arriba.

El último artista surgido en OT en concursar en Supervivientes fue el polifacético Guillermo Martín, cantante, presentador, cantante y todo lo que se proponga. Su experiencia la vivió en el año 2010, y aguantó 56 días en la competición, a menos de un mes para la gran final. Se jugó la expulsión con el ciclista Miguel Ángel Perdiguero, que fue expulsado por la audiencia una semana más tarde. En aquella edición concursaron anónimos y famosos, y Supervivientes lo ganó la tasadora de joyas María José Fernández.

#OTChat5 Guillermo Martín estuvo también en Supervivientes, y era superamigo de Rafa Mora. 😷 pic.twitter.com/T2HwtbGuwT — Atticus 🇺🇦 (@Atticus_Abad) February 17, 2020

A lo largo de los años otros muchos concursantes han sido tentados para ir a Supervivientes, como por ejemplo Rosa López. En el año 2019 tuvo una oferta sobre la mesa, pero finalmente decidió no aceptarla. “Me encantaría ir a Supervivientes porque tiene mucho que ver con mis hábitos de vida y me fliparía, pero entro en un sitio que no es lo que a mi madre le gustaría ver, te soy sincera”, reconoció en una entrevista. Recientemente Nika, de OT 2, habría dicho que no a Supervivientes 2022, tal como apuntó Fórmula TV.

