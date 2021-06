¿Qué famosa va a confesar su adicción a las drogas en ‘Sálvame’?

Esta tarde, una persona famosa hablará en Sálvame de su pasado en las drogas. Así se ha anunciado en la primera parte del programa, la franja Sálvame Limón, que en esta ocasión ha contado con Kiko Hernández como presentador.

Lo más probable es que tras esa identidad, todavía oculta, se encuentre Marta Peñate, conocida por su paso por La isla de las tentaciones, Gran Hermano y La casa fuerte. Y es que hace menos de una semana, la joven habló de este mismo tema a través de su canal en MtMad, la plataforma de vídeos de Mediaset.

“Nunca pensé que lo fuera a contar, pero como ya ha pasado tiempo, forma parte de mi pasado y a lo mejor puedo ayudar a alguien” narraba Marta, que fue a La isla de las tentaciones 2 junto a su novio Lester. “Me cuesta hasta decirlo”, reconocía.

En el vídeo explicó que “ha fumado porros”. “Tampoco he sido una porreta como tal, no he estado enganchada todo el día, pero he tenido épocas en las que he tenido recaídas” explicaba, aclarando que nunca ha consumido “otro tipo de sustancias”.

Su primer contacto con los opiáceos (no ha explicado si habla de hachís o de marihuana) fue de pequeña, “cuando me llevaron a un internado” y una compañera se lo dio a probar. En la época universitaria, el consumo fue “más habitual”. “Yo estaba con Lester en esa época, y (los porros) también hicieron que la relación durara más. Porque a mí fumar me evadía” explicó, en referencia a su expareja.

“Ahora pienso que perdí mucho tiempo de mi vida. Me quedaba tirada y no hacía absolutamente nada. Te fumabas eso y no hacías otras cosas. A mí se me olvidaban las cosas si fumaba”, explicó también.

“La época que más fumé fue en el confinamiento, cuando no quería aceptar que mi abuelo había muerto ni que mi relación iba mal. Intentaba que la vida se me fuera fumando. Se me han ido muchas cosas en la vida por culpa de eso” continuaba explicando, refiriéndose a todo esto como “una época de mierda”. “Creo que cuando llegué a La isla de las tentaciones y dejé esa sustancia, me di cuenta de que no quería la vida que tenía” aseguró también.