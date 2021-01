Kiko Matamoros, cocainómano desde los 15: la última confesión de 'Sálvame' sobre drogas

Noticias relacionadas Kiko Matamoros enseña su nueva cara tras sus últimas operaciones

Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los personajes de este fin de semana. Y es que el colaborador televisivo reveló el pasado sábado que alguien al entorno de Makoke había intentado envenenarle. Pero, no sólo eso.

En la emisión del Deluxe en la noche del domingo, además de hablar de este tema, Matamoros reveló que es consumidor habitual de cocaína desde que tenía 15 años. Aunque restó importancia a esa drogadicción, explicando que ha logrado que no afectase a su vida personal de forma relevante, el que fuera representante de Carmina Ordoñez confesó que sí le había causado algún problema legal.

"Tuve un consumo desde el punto de vista médico bastante desaconsejable, pero cuando empecé con Marian Flores, que no era consumidora, levanté el pie. Durante esos 20 años, admito que no dejé de consumir pero fue con mis amigos, cuando estaba en alguna fiesta y mientras ella no estaba", apuntó en referencia a la madre de rostros televisivos como Diego y Laura Matamoros.

Sobre Makoke, señaló que con ella compartió drogas en algunos momentos y que no tuvo que enseñarle nada". "En esa etapa, que fue muy larga, sí hice del consumo de la cocaína algo habitual. Como consecuencia, sucedieron episodios desagradables. Llegó a condicionar incluso mis relaciones sexuales: cuando no consumía, no me apetecía nada", apuntó.

Estado con su actual pareja, Marta López Álamo, "en alguna ocasión he consumido", pero sin ella, pues su novia no apoya ese hábito que Matamoros lleva casi medio siglo arrastrando, pues ya tiene 64 años. "En alguna ocasión he puesto mi integridad en peligro, y ya llegan unas edades en las que ni el corazón es lo que era, ni las condiciones físicas son las mejores", asegura.

Una de las razones que le ha animado a relatar este hecho es que en Viva la vida haya hablado Javier Tudela, el primer marido de Makoke, al que se señaló como posible cabecilla del intento de envenenamiento. "A Kiko podría haberle asesinado cualquiera con el ritmo de vida que lleva", apuntó el empresario.

"Quiero ser honesto. Creo que se me ha difamado, se ha mentido. Además, por lo más bastardo que se puede mentir, que son por intereses económicos. Soy una persona pública y me duele por los míos, por mis hijos. Parece que me he inventado una vida", revelaba Matamoros, que aseguraba que nunca pensó en acudir a un centro de desintoxicación porque tenía su adicción bajo control, y que lo dejó, por ejemplo, cuando Makoke se quedó embarazada, y también durante algunas temporadas en las que hacía deporte.

Hay que recordar que Matamoros ha hablado de drogas anteriormente, aunque no con esa franqueza. El pasado diciembre, a raíz de la detención de Rafael Amargo, se hizo un debate en el Deluxe en el que Jorge Javier y Kiko defendían el consumo privado y la libertad individual, mientras que Miguel Frigenti y Alonso Caparrós se mostraban contrarios.

"Que cada uno elija la forma de matarse que quiera. Eso es una elección", decía Matamoros. "Son enfermos, no eligen libremente", recordaba Frigenti, quien añadía que "me niego a que se normalice la droga".

"Nos estamos refiriendo y dirigiendo a jóvenes, adultos y mayores que nos están viendo por televisión. Y no me apetece que mi hija se crea que en una fiesta que hay un montón de drogas puede hacer lo que le de la gana. No me da la gana. El mensaje erróneo es decir que como estás en casa no pasa nada y puedes hacer lo que quieras. A mi hija ni a nadie le voy a decir eso", apuntó por su parte Caparrós.

Y es que el propio Alonso Caparrós reveló en el Deluxe que él había tenido problemas de drogas y que se había arruinado la vida por culpa de la misma. "Consumía sin medida alguna: ocho, diez, quince gramos, hasta que el cuerpo aguantara", explicó en marzo del año 2017.

"Soñaba con montañas de cocaína (...) En Furor llegaron a atarme las piernas al taburete para que no se me movieran", recordó el presentador, recordando que los médicos llegaron a preparar todo lo necesario por si le daba un infarto.



Belén Esteban, sobre las adicciones: “No somos ejemplo, pero se puede salir”

Otra colaboradora que tuvo problemas en la misma dirección fue Belén Esteban, que en el año 2012 tuvo que apartarse de los medios para salir a flote. En diciembre de ese mismo año reaparecía en el Deluxe para hablar de cómo estaba levantando cabeza y declaró tener solo "adicción a la vida" en esos momentos.

"Estaba metida en una espiral muy difícil. Tenia subidas y bajadas. Mi actitud no era buena” confesó entonces la princesa del pueblo, que incluso llevó al programa unos informes médicos que leyó en voz alta Jorge Javier Vázquez, que decían “Análisis clínicos referido a la toxicología, negativos".

Asimismo, Kiko Rivera, otro habitual del Deluxe, confesó en GH DÚO que "en determinado momento de mi vida tuve adicción a las drogas. Lo pasé muy mal. Gracias a mi mujer, mi madre y mis amigos de verdad he conseguido salir", decía.

El testimonio de Kiko Matamoros, además, habrá recordado a algunos las declaraciones de Karmele Merchante el pasado verano, cuando pidió que en Sálvame dejasen de hablar de ella o que contaría todo lo que vio durante sus años en el programa, como "carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia".