Antena 3 triplica 'Mujer' y también la emitirá esta semana en miércoles

Sorpresa mayúscula en televisión. Antena 3 ha decidido volver a triplicar esta semana la emisión de Mujer, una de sus series turcas estrella, y también emitirá un nuevo capítulo de la exitosa ficción en la noche del miércoles.

La semana pasada, la cadena de Atresmedia había emitido la cinta 3 bodas de más, que no había tenido problemas para ganar a la comedia romántica turca de Telecinco, Love is in the air, y al estreno de La Caza.Tramuntana en La 1.

En semanas previas sí había emitido una serie turca en la noche del miércoles, pero había sido Mi hija, la cual ahora se emite en la noche del domingo con bastante éxito.

De esta forma Antena 3 estaría emitiendo esta semana ficción turca cuatro noches a la semana, con Mujer en lunes, martes y miércoles, y Mi hija en domingo. Los viernes emite El Desafío, el sábado El Juego de los Anillos y los jueves está pendiente de estreno la serie El Nudo.

Con este nuevo movimiento, Atresmedia estará atacando a Telecinco y su Love is in the air con una de sus mejores armas, en la que será la primera gran guerra turca en prime time de la televisión española.

El objetivo está claro: afianzar el liderazgo del mes de enero. A día de hoy, Antena 3 promedia un 13,7% de cuota de pantalla, 1,2 puntos más que Telecinco (12,5%). Hay que remontarse hasta enero de 2017 para encontrarnos con la última vez que la de Atresmedia 3 logró hacerse con el liderazgo de enero.

Como ya analizamos en BLUPER, Love is in the air se ha convertido en un importante lastre para las audiencias de la principal cadena de Mediaset España ya que apenas ha promediado un 8,2% de cuota de pantalla y 1.409.000 espectadores en su primera semana en emisión.

Unos datos que nada tienen que ver con los de Mujer. La serie protagonizada por Özge Özpirinçci logró el lunes pasado su segundo capítulo más visto de la historia, reuniendo a 2.409.000 espectadores y un 18,9%.