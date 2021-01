'3 bodas de más' se impone al estreno de 'La caza. Tramuntana'

En un intento de apostar fuertemente por Love is in the air,y a pesar de que sus datos no han sido los esperados, Telecinco programaba una entrega doble de la serie turca para la noche del miércoles. Un día en el que Antena 3 apostaba también por una comedia romántica, en este caso, una película, y La 1 estrenaba la segunda temporada de La Caza, ahora ubicada en Tramuntana.

La jugada ha servido a Telecinco para mejorar ligeramente sus datos comparados con los del día anterior. Y es que el promedio de los dos episodios de Love is in the air alcanzaron un 8,7% de share y 1.443.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. Una cifra que, no obstante, se aleja de los más de dos millones de personas que lo vieron en su estreno en simulcast el pasado lunes. El primero de los episodiosobtuvo una cuota del 8,2% y el segundo, del 9,2%, por lo que la ficción sigue sin saltar la barrera de los dos dígitos.

Por su parte, La Caza. Tramuntana, no tuvo una gran acogida en su estreno. La serie, protagonizada de nuevo por Megan Montaner y Alain Fernández, anota un 8% con 1.372.000 espectadores. Unos datos que quedan lejos de la media obtenida por su primera temporada, que superaba los dos millones con una cuota de 14 puntos.

La película de Antena 3, la española 3 bodas de más, protagonizada por Inma Cuesta, se convierte en lo más visto de la noche con un 14,5% de cuota y 1.612.000 espectadores. En laSexta también se ofreció cine, el clásico de acción de los años 90 Little Tokyo: Ataque frontal, con Brandon Lee y Dolph Lundgren. Anotó un 4,8% y 721.000 espectadores.

En Cuatro, el equipo de En el punto de mira ponía su objetivo en el ayuno intermitente, una manera de alimentarse que cada vez gana más adeptos entre las celebridades, y que también se analizó el pasado viernes en Equipo de investigación. El programa alcanzó un 6,7% de share con 946.000 espectadores.

Del resto de la jornada, hay que destacar que Antena 3 logró los cuatro programas más vistos. Antena 3 Noticias 2 sigue en una gran forma con 3.735.000 espectadores y un 21,2%, y Pasapalabra fue el programa no informativo más visto con 3.352.000 espectadores y una cuota de 21,8%.

Mientras, El Hormiguero, que tuvo a Andrea Duro y Angy Fernández de FoQ: El Reencuentro, anota 3.173.000 espectadores y un 18%. Cierra el podio Antena 3 Noticias en la edición de sobremesa, con 2.896.000 y un 21,4%.