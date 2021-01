Albert Espinosa: "'Los Espabilados' no se podría emitir en una cadena en abierto"

Después de la experiencia de SKAM España, y de Paraíso, una serie que mezclará drama juvenil, misterio y ciencia ficción de la mano de Fernando González Molina (Tres metros sobre el cielo), Movistar también apostará fuerte por el público juvenil con Los Espabilados, la nueva de Albert Espinosa (Pulseras Rojas) que se estrenará el 29 de enero.

Sin embargo, al contrario de las dos anteriores, esta nueva ficción cuenta con un aire a las películas de Richard Linklater, Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer, "pero con niños" en el que se tocan cuestiones como el acoso escolar, el dolor o los problemas mentales, aunque siempre desde un punto de vista de los más positivista.

De hecho, la serie es un necesario chute de energía positiva en estos tiempos de pesadumbre. Una increíble aventura protagonizada por unos niños ansiosos por dejar atrás sus propias cárceles interiores y disfrutar al máximo en libertad de la vida.

Decías hace unos años que era difícil que se pudiera ver en abierto una serie como Los Espabilados. ¿Crees que sigue siendo así?

Mi primera idea era hacerla en una cadena en abierto, que fuera la primera serie nates de Pulseras Rojas porque cuando estuve enfermo de cáncer lo que más me llamaba la atención eran los chicos de la planta de arriba que se hacían llamar Los Espabilados que tenían problemas mentales. A nosotros nos fascinaban. Y pensé que tenía que convertirlo en uan serie para darles visibilidad. Pero enseguida me dí cuenta que era un tema dificil para una cadena en abierto y abandoné la historia durante años hasta que aparicieron las plataformas. Yo siempre quise una serie corta, de 20 o 25 minutos, y que fuera muy energética. Acabar en Movistar ha sido acabar en el mejor sitio. Sigo pensando que Los Espabilados no se podría emitir en una cadena en abierto, pero por el estilo de los capítulos, la temática.

En su día hablaste de Netflix...

Cuando trabajas con una serie, te llegan ofertas de muchos streaming y tú les muestras el trabajo. Durante este periodo lo han visto muchas empresas, pero al final me decanté por Movistar porque noté que comprendía la historia. Cuando conocí a Domingo Corral -director de ficción de Movistar- pensé que entendía a la perfección la historia que necesitaba hacer.

¿Aquello de lo que no se habla no existe?

Y los hospitales infantiles de España están todos llenos y con listas de espera. Y lo más terrible es que ninguno de esos niños quiere estar allí y ni tiene voz ni voto para decidir. Y creo que, así como el tema del cáncer infantil era más sencillo porque lo viví en primera persona, esta era una historia de aventura que era una mezcla entre Alguien voló sobre el nido del cuco y Cuenta conmigo, pero con el ritmo de 24. Pero yo lo recuerdo así, me fascinaba la fuerza de esos chicos. Ninguno de nosotros somos así sino es por culpa de un adulto estropeado.

El planteamiento es además muy positivista, les has sacado de esa 'cárcel' en la que viven y los has sacado fuera...

Siempre que estaba con ellos acababa más energético que nunca y ellos siempre hablaban de lo que hacían cuando estaban en libertad y no del centro. Hacer la historia dentro sería hacer Pulseras rojas otra vez y no estaba interesado en esa historia. Sí que necesitaba un capítulo inicial para explicar por qué necesitaban escaparse, pero luego para mí es un viaje en busca de lo que necesitan y del coraje para confesar lo que les ocurre.

¿Has tirado al máximo de ficción para contar esta aventura?

No, que va. Ellos hacían las cosas que cuento. Por ejemplo me hablaron de cómo se escaparon y llegaron a Barcelona. Yo intento retratar las historias que nos contaban cuando se escapan. Algunas historias me parecían totalmente creíbles con 14 años, pero con los años las he puesto en tela de juicio. Pero siempre he creído que eran muy bellas.

Cuando eres adulto buscas darle explicación a todo y a veces no hace falta buscársela, ¿verdad?

Es una serie que está explicada por los chavales. El punto de vista de ellos, la aventura, es a través de sus ojos. Yo cuando veo 24 no me planteo si pasaría o no. Lo bonito es que todo lo que relata la historia es lo que me explicaron y he intentado volver al chaval de 14 años que devoraba esas historias.

¿Cómo les haces hablar a estos personajes? ¿Te pones en su piel?

Yo he tenido la suerte de hacer muchas series de chavales y tengo mucho contacto con ellos. Esa parte hace que les comprendas muy bien. Yo tengo una parte de que siempre radico en esa época, de ese chaval que perdió una pierna con 14 años que convive conmigo. Recuerdo que le preguntaba a Antonio Mercero por Verano Azul y me decía que él era un niño más. Y yo soy así: un niño más.