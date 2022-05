Juancho Hernangómez desvela su amistad con Adam Sandler: "Es como si fuera su hijo mayor"

El Hormiguero comenzaba esta semana con la visita de Juancho Hernangómez, uno de los mejores jugadores de baloncesto de nuestro país y que actualmente juega en los Utah Jazz de la NBA y en la selección española de baloncesto. Aunque en esta ocasión, el deportista ha hablado con Pablo Motos sobre el estreno de su primera película, Garra, producida por Adam Sandler y que se estrenará el próximo ocho de junio.

La película se basa en la búsqueda de la 'nueva estrella' del baloncesto en Estados Unidos. El protagonista busca el próximo jugador que "rompa el molde", momento justo en el que se encuentra con el personaje de Juancho en una cancha jugando en Mallorca.

"Ha sido un trabajo muy duro, de casi dos años. Espero que a la gente le guste mucho", comentaba el jugador de baloncesto. "Hice el casting por mi hermana y mi hermano, nos aburríamos en cuarentena y ellos me ayudaron. Podríamos decir que es lo único bueno de la cuarentena, que he hecho una película".

Pero el jugador de baloncesto ha confesado la buena relación que ha entablado y que mantiene con el protagonista y productor de su primer largometraje, Adam Sandler: "Nos hemos hecho muy amigos. Me pregunta siempre sobre mis partidos y me aconseja, porque ve más baloncesto que muchos jugadores. Me ve como a su hijo mayor, después del rodaje siempre me llamaba para hablar o jugar al baloncesto".

Motos ha querido conocer cómo ha sido su vida en Estados Unidos, desde su llegada con tan solo 19 años hasta el Rookie Transition Program, un programa de tres días en Nueva York donde preparan a los próximos jugadores de baloncesto para la "vida" en la NBA. "Nos hablan sobre cómo no arruinarnos, sobre las mujeres, la fama... Pero sobre todo a invertir el dinero para cuando dejemos de jugar. Ganamos mucho dinero, somos muy afortunados", aseguraba.

Tras la entrevista, el programa vivía uno de los momentos más divertidos de la noche. Motos quería probar a marcar un mate en una canasta improvisada en el plató, pero ante los fallos del presentador, era el jugador de baloncesto el que alzaba a Motos para poder llegar al aro.

[Más información: ¿Quién va a 'El Hormiguero' esta semana? - Invitados del 23 al 26 de mayo]

Sigue los temas que te interesan