El jurado de 'MasterChef' cancela por primera vez una prueba: "No sabéis hacer un simple flan"

Unos huevos benedictinos, un flan, una quiche y un suflé de queso emmental han sido los culpables de que en la noche de este lunes el programa de Televisión Española haga historia. Nunca antes el jurado de MasterChef se ha visto obligado a suspender una de las pruebas, algo que sucedía al no poder ser completada por los aspirantes después de "más de tres horas cocinando".

El sexto programa de la décima edición del programa de cocina comenzaba con una prueba que marcaría el resto del concurso. "En este reto vamos a hacer un homenaje al huevo", así comenzaba Jordi Cruz.

Además, para apoyar a los aspirantes, el exconcursante Josie irrumpía en el plató. "MasterChef no es solo un concurso, es una prueba vital muy fuerte. Yo me dejé la piel". El jurado anunciaba que el exparticipante sería parte de la prueba y participaría en la misma. "Es una carrera de relevos pero con elaboraciones independientes. El equipo que termine las cuatro será el que gane", explicaba Cruz.

Estrés, repeticiones y llantos, así ha sido el cocinado de esta primera prueba. La participante que peor lo ha pasado ha sido María Lo, no pudiendo aguantar las lágrimas tras no poder completar con éxito el suflé. "No lo estoy pasando nada bien. Soy muy exigente conmigo misma y muy perfeccionista. Cuando me he visto ahí sola y machacándome me ha dado mucha pena. Soy incapaz de quererme", confesaba la andaluza.

Pero tras varios intentos por parte de los concursantes y, después de tres horas de cocinado, los platos no han sido completados por todos. "Podemos estar todo el día aquí si queréis, os puedo dar ocho horas pero seguiremos aquí. Se cancela la prueba, paramos. Llevamos más de tres horas", sentenciaba Pepe Rodríguez. A lo que Jordi Cruz añadía que todo había sido "bochornoso".

¡Histórico! El jurado cancela la prueba al ver que los aspirantes llevan más de tres horas cocinando #MasterChef10 pic.twitter.com/JCWfy9foJR — MasterChef (@MasterChef_es) May 23, 2022

"Estamos muy disgustados, decepcionados. Os hemos puesto a prueba con varias elaboraciones fáciles de nuestra cocina y no habéis sabido hacerlas. Es bochornoso", afirmaba Jordi. A continuación, el jurado daba su veredicto sobre los 'mejores' y 'peores' de esta catastrófica prueba. El delantal negro ha ido para Luismi, María Lo, David y Adrián, los mejores Yannick y Patricia, siendo esta última la mejor.

"No saber hacer un triste caramelo, por no hablar de hacer un flan y no ponerle el huevo. ¡Eso ya ha sido fantasía! Son errores no de novato, más bien de persona que no le gusta la cocina" @JordiCruzMas https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef10 pic.twitter.com/QxR6oUEq4M — MasterChef (@MasterChef_es) May 23, 2022

