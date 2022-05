‘MasterChef’ rompe la pareja de Eva y Jokin: “Ganaré el programa por ti, espérame”

La entrega de este lunes 16 de mayo de MasterChef arrancó con las cocinas divididas en dos, separadas por un biombo que impedían a los aspirantes ver lo que se cocinaba a su lado. El primer reto que marcaron los jueces consistió en cocinar por parejas y elaborar platos idénticos con idénticos emplatados. Los aspirantes se emparejarían con libertad, y podían hablar, pero no ver lo que hacía el otro. Y quedó una orden muy clara: los que estaban más cerca del supermercado harían la compra, pero según su criterio. Pactar previamente los ingredientes o el plato supondría un delantal negro, que lleva a la prueba de expulsión.

Una regla que, justo antes de ir al supermercado, David y Jokin se saltaron, al confirmar que elaborarían un tipo de arroz que ya habían ensayado antes, y que tras la prueba grupal les hizo valedores del mandil oscuro. Ellos, en un primer momento, no reconocieron la trampa, y el programa tuvo que ponerles las imágenes de lo sucedido.

Los mejores de la primera prueba, en la que cada pareja contaba con un tiempo concreto según un juego de preguntas, fueron Verónica y Adrián, y ganaron un contrato en prácticas durante tres meses en el restaurante del programa. Fue especialmente emocionante ver al Adrián más vulnerable, que reconoció venir de un hogar con un padre conflictivo, y que él desfogaba sus problemas familiares metiéndose en peleas, lo que provocó que acabase tres meses en la cárcel.

Tras la prueba en exteriores en la que Jokin y Eva dieron un paso más a su relación besándose incluso llegó la de eliminación, en la que compitieron David y Jokin junto a Verónica, Luismi y Eva. El reto consistía en elaborar un plato con ingredientes en peligro de desaparecer, como el atún rojo o la miel, y había que usar diferentes técnicas culinarias asignadas.

El primer corte lo pasaron Verónica, David y Jokin, por lo que en la cuerda floja quedaban Eva y Luismi. El bombero volvió a ser caótico, pero elaboró un plato que la menos tenía sabor, cosa que los jueces no pudieron decir de Eva, que partía con dos ingredientes que a priori podían darle mucho juego, la miel y el cerdo, con las elaboraciones de baja temperatura baja presión.

Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, los jueces y presentadores, decidieron que fuese la enfermera quien abandonase las cocinas, y en su le dolió tanto no seguir aprendiendo en las cocinas como separarse de Jokin, con quien volvió a besarse. “Hacía mucho que no me sentía así. Estoy contenta”, aseguró Eva, antes de fundirse en un beso. “Voy a intentar ganar por ti este programa. Espero que me esperes”, dijo por su parte el vasco, antes de la despedida final. Ella, por su parte, deseó que Jokin se alce ganador, aunque también deseó a Julia que llegase muy lejos en la competición.

Les deseo lo mejor, ojalá sean muy felices #MasterChef10 pic.twitter.com/WnF9xmQo25 — MasterChef (@MasterChef_es) May 16, 2022

[Más información: ¿Cuánto cobran Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera por ser jurado de 'Masterchef'?]

Sigue los temas que te interesan