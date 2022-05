'MasterChef': Luismi no puede aguantar las lágrimas al recordar a su tía en la primera prueba

En la noche de hoy, los aspirantes de MasterChef se enfrentaban en la prueba inicial a su segunda 'caja misteriosa', y en ella, los jueces han querido homenajear a las diez ediciones anteriores del programa, con varios ingredientes ya utilizados como el rape o el rabo de toro. Pero la dificultad residía en añadir un alimento 'del futuro'; aquellos un tanto novedosos.

Y es precisamente, este último alimento el que ha hecho del plato de Luismi toda una sorpresa. Aunque un poco perdido en el cocinado, el bombero ha presentado muy decidido su plato ante los jueces, y es que ha escogido las hormigas como ese elemento singular.

Pero ha sido tras decir el nombre de su elaboración, cuando el aspirante no ha podido aguantar las lágrimas. "Le voy a llamar 'mi beso al cielo', un plato en honor a mi tía que en paz descanse. Y ha salido algo que está bien, y así aprovecho por si acaso me voy", explicaba Luismi con la voz entrecortada y apoyado bajo un enorme aplauso.

A continuación, ha comentado que su decisión finalmente ha sido elaborar una "tortilla de hormigas", un hecho que ha cambiado el gesto entre los comensales que iban a disfrutar de su plato. Y es que algunos pequeños de la edición MasterChef Junior acudían al programa de hoy para valorar esta primera prueba.

Finalmente, y ante la sorpresa de todos los espectadores, el jurado ha aprobado el plato de Luismi. "Vamos a comer hormigas, hay que ser valientes", comentaban los pequeños catadores entre risas. Tras probar también su elaboración, Jordi Cruz aseguraba que "podía haber sido terrorífico", pero que finalmente le ha puesto un poco "de sentido común".

Pero no ha sido solo al recordar a su tía cuando Luismi no ha podido contener las lágrimas, y es que ante la sorpresa de todos los aspirantes, el peor de esta primera prueba ha resultado expulsado. Iván no ha podido superar este reto y se convertía en el primer aspirante de la noche en abandonar las cocinas de MasterChef. Por el contrario, los tres mejores aspirantes han recibido el pin de la inmunidad (Verónica, María Lo y David).

