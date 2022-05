‘MasterChef’ cambia sus reglas con una doble expulsión y tres pines de la inmunidad

MasterChef siempre es una caja de sorpresa con los cambios de sus reglas y sus dinámicas. La pasada semana, Claudia y Yannick estuvieron en la cuerda floja de la eliminación, pero hicieron dos platos muy buenos y Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera decidieron dejar a ambos en la competición. Pero esa sorpresa tenía una parte negativa: en el nuevo capítulo, emitido este 9 de mayo, el concurso abriría con una eliminación.

En la primera prueba, los jueces les dieron un lote de productos a los participantes, entre los que había harina, rabo de toro, rape, tomate y chocolate, entre otros. Los aspirantes debían elaborar un plato que integrase hasta seis de esos ingredientes, y uno más del almacén, que fuese considerado un nuevo alimento, esto es, que haya comenzado a consumirse en Europa en los últimos 25 años.

Entonces los jueces avisaron de que la dinámica no sería la habitual: el peor de todos ellos sería eliminado al final de la prueba. Y los tres mejores podrían obtener un deseado pin de la inmunidad, y que esta temporada parte con una novedad: puede utilizarse antes de cocinar en la eliminación, durante el cocinado (dejar la prueba si no se está contento con cómo van las cosas) o después (si prefieren que no se valore su plato, una vez finalizado).

Con niños de diferentes temporadas de MasterChef Junior en la cata, los tres mejores terminaron siendo Verónica, María Lo y David, que se emocionó mucho con la victoria. Por su parte, Iván, fue el nuevo expulsado, pues elaboró un plato fallido, en el que no dejó de dar excusas; sus compañeros, de hecho, ya comentaban cómo a veces tenían la sensación de que el concursante tenía más justificaciones que ganas de cocinar. Quien no se tomó nada bien la eliminación fue Luismi, que no dejó de llorar.

En la prueba de exteriores, los equipos tuvieron que elaborar un menú libanés y otro sudafricano para celebrar el 50 aniversario de la ONG Médicos sin Fronteras. Ahí María Lo estuvo bastante errada, y los jueces le dijeron que había pecado de “sobradita”, igual que Verónica. Para sorpresa de todos, Luismi fue considerado el mejor de la prueba, y eso que venía de hacer un plato peor que el león come gamba la semana anterior.

María Lo, Verónica, Paula, Eva, Julia y Teresa fueron a la prueba de eliminación, y tenían que elaborar un Yorkshire pudding, plato tradicional de la cocina inglesa. Verónica y María decidieron conservar su pin de la inmunidad, satisfechas con su trabajo, y recibieron buenas críticas. También se salvó Teresa, y Paula, Julia y Eva quedaron en la cuerda floja. Finalmente, Paula se convirtió en la segunda eliminada de la décima temporada.

