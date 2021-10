‘MasterChef’ sorprende con una doble eliminación y se carga a uno de los grandes favoritos

Nunca se sabe en qué momento las reglas de MasterChef pueden cambiar; la historia del formato ya nos ha demostrado que Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera se sacan cambios en la dinámica de dentro de la chistera según les apetece, y este martes volvió a quedar constancia de ello.

Y es que en la prueba final, para sorpresa de todos, MasterChef Celebrity dijo adiós a dos aspirantes: Terelu Campos y Miki Nadal. La razón para que ambos tuviesen que abandonar las cocinas es sencilla: no habrían estado al nivel de las exigencias requeridas en el cocinado.

Que Terelu Campos no iba a ganar el concurso es algo que estaba claro. La hija de María Teresa Campos ya había dicho en otras ocasiones que quería abandonar, se ha mostrado torpe como para dejar caer las gafas en la bandeja de su horno, y además, tenía un importante dolor de muelas que no le permitió cocinar a máximo fuelle en la prueba inicial.

En esa misma primera prueba inicial estuvo fantástico, sin embargo, Miki Nadal. El zaragozano fue elegido por el jurado como el mejor de todos los aspirantes, pues entregó los mejores platos en una prueba consistente en sacar diferentes elaboraciones que iban entrando paulatinamente, como si fuese un restaurante de comida para llevar.

¡Sorpresa! Esta noche vivimos una doble expulsión en las cocinas de #MCCelebrity. Despedimos a @terelu_campos y @NadalMiki tras el gran reto de Oriol Castro. ¡Gracias aspirantes! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/zeGrth2b38 — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

También estuvieron en la cuerda floja Arkano, David Bustamante, Verónica Forqué y Juanma Castaño (el segundo mejor en la primera prueba), quienes corrieron otra suerte.

La salida de Miki Nadal no ha sido muy bien recibida en redes sociales. Parecía de lejos uno de los aspirantes más disciplinados y bien resueltos, y aunque tuvo una mala noche, los jueces podrían haberle dejado una semana más poniendo en valor su trayectoria. La repesca del programa además está ya al caer, y no se entiende que no fuese él el aspirante que tenga el derecho a regresar a la competición. Eso si no le quita el puesto Yotuel Romero, otro gran favorito que también está ya en la calle.

Sigue los temas que te interesan