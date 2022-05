Broncano mete la pata con el actor sordo de ‘Bienvenidos al Edén’: “¿Cómo se dice gilipollas?”

Este 6 de mayo llegó al catálogo de Netflix la serie Bievenidos a Edén, una ficción que narra cómo un grupo influencers descubren en una fiesta en una idílica isla que existe el paraíso: la isla de Edén. Este lunes 9 de mayo dos de sus protagonistas, Begoña Vargas y Amaia Aberasturi, acudieron a La Resistencia para promocionarla y hablar de ella con el presentador, David Broncano. Pero el de Jaén reconoció que no había visto la serie, y tuvo un momento de ‘tierra, trágame’ muy sonado.

En un momento de la entrevista, David Broncano le preguntó a las invitadas que a qué otros compañeros de reparto podría llevar al programa, y entonces ellas apuntaron que en el plató había dos en esos momentos: Diego Garisa y Carlos Soroa.

Las cámaras del programa enfocaron al lugar donde estaban estos dos actores, como cualquier otra persona del público, y Broncano hizo un chiste: “Es la primera vez que, como en los estadios, hay alguien de seguridad de espaldas al público”. Fue entonces cuando tuvieron que indicarle que el actor Carlos Soroa es sordo, y que la persona que estaba de espaldas era su intérprete en lengua de signos, y que por lo tanto, estaba traduciendo toda la conversación que estaban teniendo.

Broncano puso cara de circunstancia, y no tardó ni un minuto en pedir perdón: “Retiro todo lo que he dicho. Dile a Carlos que he hecho un chiste, pero que también soy gilipollas”, dijo Broncano. “¿Cómo se dice gilipollas?”, añadía.

Carlos Soroa no se tomó a mal lo que acababa de suceder, y se cruzaron algunos mensajes, que fueron compartidos más tarde por las redes sociales de La Resistencia.

Nacido en Madrid en 1991, Carlos Soroa es sordo de nacimiento. Hermano de Paloma Soroa, presentadora de En lengua de signos de TVE, Bienvenidos a Edén ha sido la primera serie en la que ha tenido un papel importante como actor; hasta entonces solo había participado en documentales o en series con personajes capitulares. En su currículo encontramos, del mismo modo, algunos cortometrajes, y varias obras de teatro, como Manual básico de lengua de signos para romper corazones.

