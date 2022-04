Broncano pone un vídeo porno de Jordi 'EPN' a Belinda en ‘La Resistencia’: “Mamá, papá, perdón”

La artista mexicana Belinda fue la invitada de este miércoles de La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar+. Y puede que la intérprete de temas como ‘Luz sin gravedad’ y ‘Dopamina’ nunca olvide su visita a este formato, pues el presentador le hizo vivir un momento muy controvertido al ponerle un vídeo porno de uno de los actores más afamados del país.

“¿Sabes que uno de los actores porno más importantes es español?”, le dijo Broncano en un momento de la entrevista. Belinda se tomó el comentario del presentador a broma, pues le mostró una fotografía impresa de uno de los colaboradores. Luego le enseñaron en pantalla una foto de Jordi ‘El Niño Polla’, conocido actor de cine para adultos, famoso por su aspecto de adolescente. “Me estás engañando, pobrecito, ¿quién es ese niño? Tendrá como 12 años”, dijo entonces Belinda.

Broncano quería demostrarle que no estaba mintiéndole, y por ello fueron hasta el ordenador, y allí buscó algún vídeo de Jordi. “Esto no se va a ver en televisión, no pinchéis la pantalla que la liamos. Me voy a meter en una página porno, esto nunca había pasado aquí”, advirtió Broncano.

Por su parte, Ricardo Castella le apuntó a Belinda que “siempre que vienen estrellas internacionales nos gusta darles un momento así, de relax...”. Finalmente, Broncano pudo ponerle a la mexicana un vídeo de Jordi, y ella exclamó: “¡No mames, es cierto!”. “Belinda, creo que la frase no mames no es aquí”, apostillaba Ricardo Castella.

Aunque los espectadores no podían ver el vídeo en cuestión, sí que se podían escuchar algunos de los jadeos del mismo. Entonces Belinda, con mucho pudor, exclamó: “¡Mamá, papá, perdón por lo que está pasando!”. Tapándose la cara siguió diciéndole a Broncano que sus padres estaban viendo el programa, “y yo observando porno contigo...”. A pesar de todo, la cantante latina no pudo evitar hacer una valoración del talento de Jordi: “Es que teníamos que ver a ese niño, sí, no es normal”, aseguró entre risas, pidiendo volver a sentarse. “Ya no quiero ver eso”, expresó, dando ese momento por finalizado.

🔞 𝐁𝐞𝐥𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐫𝐝𝐢 𝐄𝐍𝐏



De verdad. Tenéis que ver esto. Es ORO. #LaResistencia @belindapop 😂 pic.twitter.com/H9FCLd59bA — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 27, 2022

En su visita, Belinda le regaló a Broncano una máquina para electrocutar. “Como esto se llama La Resistencia, te regalo esto que se lleva mucho en México. Después de las fiestas y unos tragos hay gente en la calle con una máquina para electrocutar. ¡La gente paga para que la electrocuten en México!”. Broncano terminó probando el regalo, y aguantó hasta la máxima potencia. “Pensaba que nadie podía soportarlo”, reconoció la invitada.

