Aramís Fuster se atribuye el despido de Paz Padilla de Mediaset: “Está en mi libro negro”

La famosa vidente y concursante de realities Aramís Fuster reapareció este miércoles en Sálvame, formato que está celebrando sus 13 años en pantalla llevando al plató a antiguos protagonistas del programa, como Pipi Estrada o Paquita de Mónaco, la tía del exmarido de Estefanía de Mónaco.

Para celebrar su vuelta, Aramís, que había prometido nunca volver a Sálvame, recordó alguno de sus momentos más célebres, incluido su desencuentro con Paz Padilla en el año 2016. Aquella vez una presuntamente despistada Aramís llegó a Telecinco asegurando pasar un mal momento, y que lo único que quería era una Coca Cola light. Fue entonces cuando se produjo la famosa secuencia en la que Paz Padilla y Kiko Hernández siguieron a Aramís por los pasillos de la cadena, escondiéndose, y terminó con Paz cantando una especie de saeta a la futuróloga.

A raíz de este vídeo, Aramís aprovechó para cargar con dureza contra Paz Padilla. “Esa señora es una desgracida. Habría que llamarle guerra en vez de paz. La han echado de todos los sitios porque está en mi libro negro”.

Así, Aramís Fuster se atribuye el hecho de que Mediaset rescindiese el contrato a la presentadora andaluza el pasado mes de enero, después de que abandonase sus funciones de presentadora de Sálvame tras una pelea con Belén Esteban.

En su diálogo con Jorge Javier, la vidente criticó que hubiesen tardado “siete años en volver a llamarme”, y el presentador, en tono de broma, le dijo que había sido porque es un personaje muy caro, algo que ella desmintió.

Una vez más, Aramís aprovechó para repasar algunos de sus supuestos amoríos más célebres. Por ejemplo, aseguró: “Yo tengo el cociente intelectual mucho más alto que Mario Conde y no podía estar con él ya”. Y también narró alguna de sus supuestas aventuras con el político estadounidense Barak Obama. “Su avioncito se llamaba Air Force One. Yo me veía en Chicago con él, y Michelle estaba totalmente de acuerdo. Le decía: 'go, go, go'”. Del mismo modo, insistió en ser una bruja con varias reencarnaciones y una gran edad que no se corresponde con la de su carné de identidad. “Tengo 701 años y no me he operado en la vida. Yo no me pongo cremas por las noches, no las necesito. Yo lo que me pongo son velas”, añadía la vidente.

💣 ARAMÍS FUSTER sobre PAZ PADILLA: 💥



-“Esa señora se debería llamar GUERRA”

-“Me cantó una saeta y que mal le ha salido porque la han echado de todos los sitios.”#yoveosalvame 😳😂😂 pic.twitter.com/pNIY3fCWdm — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 27, 2022

