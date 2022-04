Ion Aramendi vuelve al plató de 'Sálvame': "Estoy contento de volver a Mediaset, pero me ha costado dejar TVE"

En la noche de ayer, la nueva edición de Supervivientes 2022 daba por fin el pistoletazo de salida. La primera gala del reality le ha dado un respiro a Telecinco, y ayer anotaba un 21,7% de cuota de pantalla con 2.308.000 espectadores de media, 10 puntos de ventaja sobre su competidor.

Esta primera gala estuvo conducida por su tradicional presentador, Jorge Javier Vázquez, con el que hubo dudas en un primer momento sobre si sería el elegido de nuevo este año. También, Lara Álvarez presentaba parte de la gala, siendo la figura de autoridad en Honduras otro año más.

Pero sin duda, la sorpresa de este año ha sido la llegada de Ion Aramendi al formato, y es que tal y como se pudo saber hace un mes, el periodista vasco es el encargado de presentar el debate de los domingos, Supervivientes: Conexión Honduras, uniéndose así al plantel de presentadores de Mediaset en esta edición.

Una vuelta a casa en toda regla, y es que Aramendi fue durante siete años uno de los reporteros más famosos de Sálvame. Por ello, en la tarde de este viernes se ha producido un momento muy emotivo en el plató del programa de Telecinco; Aramendi volvía a pisar el estudio del que fuese su programa, después de su salida en agosto de 2016.

"¡Está aquí Ion Aramendi!", gritaba emocionada María Patiño."Han pasado seis años, pero me acuerdo que la última vez que estuve aquí me pegué una llorera antológica. Lloré más que tú en tres años Lydia. Todavía hay gente que se acuerda y me lo recuerda", comentaba el periodista tras ser acogido entre aplausos del público.

La presentadora de Socialité quiso preguntarle cómo había reaccionado cuando le propusieron formar parte de Supervivientes."Cuando aceptas algo, y cuando tomas la decisión de embarcarte en un proyecto tan grande como este y de volver a Mediaset, renuncias a cosas. Yo he sido muy feliz en Televisión Española haciendo El Cazador, he sido muy feliz con la familia que hemos creado allí y me ha costado dejarlo", explicaba.

Pero tal y como explica, no pudo dejar pasar la oportunidad. "A nivel profesional, cuando me lo ofrecieron, no podía decir que no, es de estos trenes que pasan y tienes que coger. Además, esta ha sido mi casa, he estado en Mediaset más tiempo que en cualquier otro sitio".

