Isa Pantoja se reencuentra con María del Monte en 'Sálvame Deluxe' después de siete años sin verse

La hija de Isabel Pantoja y la que fuera su gran amiga, María del Monte, coincidirán esta noche en el plató de Sálvame Deluxe. La cantante andaluza acude como una de las invitadas de la noche, y es que tras más de una década, vuelve a los escenarios con su nuevo disco, Todo Vuelve.

Pero la sevillana no hablará solo sobre su nuevo proyecto musical, y es que su vida personal está sesgada desde la pérdida de su madre y dos de sus hermanos, con pocos meses de diferencia. "Hay cosas de las que uno no se va a curar nunca, hay que aprender a sobrellevarlas y cuesta, y mucho...", explicaba en la presentación de su proyecto en Sevilla.

Por su parte, tal y como ella misma reveló, Isa Pantoja se sentará en los tradicionales debates de Supervivientes que realiza Viernes Deluxe dentro de su programación, de la mano de Jorge Javier Vázquez. Y es que la hija de la tonadillera es la defensora oficial de su prima Anabel Pantoja, que prueba suerte por segunda vez en el reality.

Dos casualidades que harán que ambas se encuentren o por lo menos se crucen en el plató, lo que aún se desconoce es si tendrán la oportunidad de hablar o tener un encuentro después de siete años sin verse.

Su distanciamiento tuvo lugar cuando Isabel Pantoja cortó su relación de amistad con la cantante, pero a pesar de eso, ambas han hecho público el cariño que sienten la una por la otra, aunque las circunstancias no sean las mejores. "Nadie me va a prohibir que yo quiera a quien quiera. Yo la quiero y ella lo sabe. Si nos vemos fuera nadie se va a enterar", afirmaba María del Monte hace tan solo unos meses en el programa de Telecinco, Vive el verano.

A finales del pasado verano, era Isa Pantoja la que mandaba un mensaje a su madrina en el mismo programa. "Tengo momentos muy bonitos de mi infancia contigo, espero volver a recuperarlos", a lo que añadía que querría que la cantante conociese a su hijo Alberto.

Cabe recordar, que Isa Pantoja era muy pequeña cuando su madre dejó de tener contacto con la artista. Así contaba la hermana de Kiko Rivera hace tan solo unos meses cómo vivió la separación: "Yo me despedí de ella de una manera curiosa, me monté en el tren y pregunté por qué ella no se montaba. Mi madre me dijo 'ya vendrá', y no vino, no la vi más".

