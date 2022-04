La sospechosa omnipresencia de Ivonne Reyes en Telecinco tras la 'Operación Deluxe'

Ivonne Reyes lleva décadas reclamando que Pepe Navarro reconozca la paternidad de su hijo, Alejandro Reyes, un vínculo que la justicia sí refrendó después de que el famoso expresentador se negara a someterse a una prueba de ADN. Ahora esta historia ha vuelto a la actualidad mediática y la exmodelo está recorriendo de nuevo los platós de Telecinco vertiendo todo tipo de acusaciones sobre el comunicador y sobre su exmujer, Eva Zaldívar, unos ataques que este fin de semana hicieron estallar a Navarro en directo en Viva la vida.

"Estoy harto de las mentiras de estas farsantes que se llaman Ivonne Reyes y Vanessa Martín. Son dos personas indignas y repugnantes. No sé cómo es posible que tengan el morro y la cara de salir a contar lo que cuentan, cuando todos sabemos la verdad. ¿Cómo es posible de que solo por cobrar sean capaces de salir en televisión a hacer eso?", expresó el presentador por teléfono ante el relato de Vanessa, quien consiguió que se le condenara por maltrato, y de la propia Ivonne.

"La señora Ivonne Reyes ha llegado a un acuerdo con Telecinco, como bien sabéis, porque estaba en la lista", añadió el aludido, haciendo referencia a la 'Operación Deluxe', la trama de supuesto espionaje ilegal a más de un centenar de famosos por parte de La Fábrica de la Tele. "Aquí Telecinco ha llegado a un acuerdo con todas las personas que La Fábrica de la Tele ha ido investigando, que son casi 200. Y con esta señora ha llegado a un acuerdo para que hable lo que le salga de las pelotas con tal de que no les denuncie", espetó Navarro.

En ese momento pudieron escucharse los gritos nerviosos de Raúl Prieto, director de Viva la vida, exigiendo al equipo que cortase la llamada, algo que acabó ocurriendo unos segundos después mientras Pepe Navarro seguía explayándose. Lo cierto es que, si bien no existen pruebas de este acuerdo entre Mediaset e Ivonne Reyes, lo cierto es que llama la atención la omnipresencia de la venezolana en la cadena desde que estallara mediáticamente la 'Operación Deluxe'.

Tal y como explicó el que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi, Ivonne Reyes es una de las supuestas víctimas del espionaje ilegal que recoge el sumario de la investigación de la trama, al cual ha tenido acceso El Español. A pesar de ello, la expresentadora parece guardar una excelente relación con la cadena que, presuntamente, trató de acceder a su información privada de manera ilícita.

El pasado 25 de marzo, Ivonne se sentaba en Viernes Deluxe para volver a contar la misma historia que hace años la convirtió en personaje de actualidad. "He decidido hablar ahora porque he esperado a que este señor acabase su gira televisiva. He querido reposar toda la información y ahora estoy dispuesta a desmentir todas las barbaridades que dice", explicó para justificar su reaparición.

En aquella entrevista, la venezolana protagonizó una encendida discusión telefónica con Eva Zaldívar, sobre cuyo hijo Reyes vertió graves acusaciones. "Límpiate la boca para hablar de mi hijo, que no sabemos si son hermanos de todos los tuyos", aseveró la exmiss, que asegura que Pepe Navarro "le pidió a Eva Zaldívar que se hiciera la prueba también a sus hijos".

Tras esa aparición, Ivonne ha seguido con su particular tour por los platós de Fuencarral manteniendo el tono beligerante contra el padre de su hijo. En Ya son las ocho aseguró que llegó a sentir "miedo" por las reacciones y el tono de Pepe Navarro en las discusiones. "Nunca me ha puesto la mano encima, pero hay muchas formas de sentir miedo", afirmó.

En Viva la vida, el día de la polémica llamada del presentador, la venezolana explicó que ahora es ella quien se niega a realizar la prueba de ADN de Alejandro porque no se fía de Pepe Navarro: "No sé de qué pudiera ser capaz, este hombre sería capaz de manipular las pruebas".

Después de ese tenso enfrentamiento en directo, Ivonne volvió a Telecinco para hablar del asunto, esta vez en Sálvame, donde aseguró tener miedo y sentirse perseguida: "Vi un coche sospechoso y no es la primera vez. No se bajó nadie del coche", relató.

Entretanto, la exazafata del 'Mississippi' mantiene que no ha contado todo sobre esta historia. "Es para contarlo todo tranquilamente, con documentos", deslizó en su intervención en Sálvame, despertando así las dudas sobre si el supuesto acuerdo con Mediaset también implicará una entrevista en profundidad o hasta una docuserie al estilo de la de Rocío Carrasco.

Lo cierto es que el pasado mes de diciembre era Pepe Navarro quien desvelaba durante una llamada a Sálvame que había negociado con La Fábrica de la Tele protagonizar un documental para dar su versión sobre la paternidad del hijo de Ivonne Reyes. Sin embargo, parece que esas conversaciones no llegaron a buen puerto y ahora el presentador se ha convertido en enemigo público de la cadena, un contexto que podría ser determinante para que Ivonne y Mediaset afiancen sus nuevos lazos y olviden las rencillas por la 'Operación Deluxe'.

