‘Viva la vida’ censura a Pepe Navarro al hablar de los acuerdos de Mediaset por la ‘Operación Deluxe’

Este domingo Viva la vida contaba con la actriz Ivonne Reyes como invitada, y eso provocó que Pepe Navarro entrase por teléfono para cargar contra ella y también contra Telecinco por darle cabida en sus espacios. Pepe, quien hace unos meses visitó Sábado Deluxe y pudo dar su versión de la paternidad del hijo de Reyes, fue muy crítico y directo, y eso provocó que el programa decidiese cortar de sopetón su llamada.

“Es auténticamente deleznable como estáis haciéndole el coro a esta señora que sabéis que ha mentido. Hay unos detectives que ella contrató para quitarme el ADN, y ese ADN demuestra que su hijo no es mi hijo. Va a tener que hablar ante un juez para contarle eso. Es muy grave lo que está pasando, no es una broma, vosotros os lo tomáis a broma y no es una broma”, dijo el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi, quien es legalmente el padre de Alejandro Reyes, hijo de Ivonne.

Emma García entonces le quiso corregir en sus palabras. “Aquí no nos estamos tomando nada como una broma, eh, ni hacemos el coro a nadie, simplemente escuchamos, te escuchamos a ti...”, le contestaba. Entonces Pepe Navarro le reprochó: “Dejar hablar a esa señora con la documentación que tenéis no es posible”.

Desde hace unas semanas Ivonne ha recuperado cierta popularidad televisiva y se ha convertido en colaboradora de espacios como Ya son las ocho. Y según dejó entrever Pepe Navarro, esa oferta profesional estaría relacionada con la Operación Deluxe, en la que se investiga cómo Gustavo González y todo el programa Sálvame habría revelado información personal de más de 200 famosos gracias a la filtración de un policía.

“Telecinco llegó a un acuerdo con todas esas personas que la Fábrica de la tele ha ido investigando, que son casi 200, y con esta señora ha llegado a un acuerdo para que hable lo que le salga de las pelotas con tal de que no les denuncie”, aseguró Pepe Navarro. “No sé de qué estás hablando Pepe. No sé si has llamado para echar la bronca y poner en evidencia a todo Telecinco o para qué, sinceramente”, decía Emma, intentando que la cosa no terminase de estallar.

“Yo estoy hablando de las realidades, me da igual Telecinco y Paolo Vasile y Manolito Villanueva. Emma, ya está bien de tomar el pelo”. Eso fue lo último que dijo Pepe Navarro, pues alguien del plató gritó: “¿Queréis cortar la llamada?”.

Dejando a un lado la trama de Operación Deluxe, Emma García dijo que “aquí todo el mundo tiene derecho a hablar y nosotros tenemos derecho a escuchar. Sinceramente, no he entendido qué ha pasado y por qué ha entrado de esa manera, y por qué arremete contra un sitio en el que él también ha estado hablando. Me mosquea este tipo de cosas mucho”, zanjó.

📹Pepe Navarro ataca a Telecinco, La fábrica de la tele, Paolo Vasile y Manuel Villanueva en 'Viva la vida' y el director del programa corta la llamada #VivaLaVida501 pic.twitter.com/mwTRHMBEy9 — Tweets de tele (@teletuits) April 17, 2022

[Más información: Los problemas de Telecinco por ir al borde de la ley: un programa perdido, otro en barbecho y otro investigado]

Sigue los temas que te interesan