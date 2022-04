El caso del Maestro Joao como modus operandi en la 'Operación Deluxe': así le amenazaron en directo

Uno de los casos que arroja más luz sobre el modus operandi que se seguía en Sálvame para conseguir información reservada sobre famosos para después hacer un uso de la misma en directo es el del Maestro Joao. Así se desprende del sumario del caso, al que ha tenido acceso BLUPER.

Los investigadores comprobaron en junio de 2018 que, después de que el reportero del programa Kike Calleja tuviera un encontronazo con el Maestro Joao, al que le comentó que había gente que decía que era "un estafador", el periodista amenazó con difundir información sobre denuncias sobre su persona.

Tanto es así que el reportero llegó a decir en directo que iba a quedar con una persona esa misma tarde para pasarle una información comprometida del vidente que desmentiría sus declaraciones sobre que no tenía ninguna denuncia.

"Ahora cuando me marche de aquí he quedado con una persona que me va a pasar una documentación del maestro Joao que espero tenerla disponible para mañana (...) La imagen que vamos a poder dar de él en los próximos días, yo dejaría de ir a los photocalls y dejar de posar como un happy de la vida", dijo el reportero.

La policía comprueba entonces que, justo esa mañana, el funcionario policial investigado había consultado en las bases de datos posibles denuncias que pesaran sobre el vidente, y que Calleja y Terelu Campos quedaron con él por la tarde noche en un bar cerca de Telecinco.

Ese mismo día, la hija de María Teresa Campos había dicho que "Kike Calleja no ha contado ni siquiera el 50% de las cosas que sabe del Maestro Joao. Que se ponga las pilas porque hay personas que han trabajado con él, que quieren contar cómo es, que hay amigos de años que quieren salir a contar públicamente cómo se las gasta... Maestro, yo te diría que hay una familia en el norte de España para la que le hiciste un trabajo y que tiene mucho interés en hablar".

Sólo dos días después, Calleja difundiría esa información en directo, revelando datos íntimos del astrólogo. De esta manera quedaba en evidencia que el periodista había tenido acceso a los atestados.

Asimismo, el reportero hablaba con el vidente en las instalaciones de Mediaset España, mostrándole una denuncia. "El otro día pedías pruebas y te traigo una demanda que te pusieron en 2016, donde se dice que te quedaste con un reloj, con un gemelo, un cuadro... Pedías pruebas y aquía las tenemos", le decía.

Puestos en contacto con el Maestro Joao para saber si se ha personado en la causa, tal y como han hecho otros famosos como Omar Montes o Aída Nizar, el vidente no ha querido hacer comentarios al respecto. Actualmente el vidente es colaborador de Secret Story.

Sólo unos meses después, al igual que el policía Ángel Fernández Hita, el periodista Gustavo González y su pareja María Lapiedra, Calleja era detenido por la policía y prestaba declaración en una comisaría de Madrid como investigado dentro de la Operación Deluxe.

"Muy amigos"

Como ya hemos publicado, existen numerosas fotografías en redes sociales de dicho agente de policía, no sólo con González, sino con Calleja, el paparazi y colaborador de Viva la Vida, Diego Arrabal, o Mila Ximénez, quién solicitó en alguna ocasión sus servicios.

Así ocurrió, por ejemplo, en junio de 2018 cuando, de manera muy alterada, le pidió información sobre una mujer que era su amiga y socia después que ésta fuera detenida por un presunto delito de estafa. Según el sumario, Hita le terminará comentando a Mila que ha sacado las diligencias y que se las dará "como un regalo".

Sólo unos días después, Ximénez habló precisamente de dicha persona en Sálvame haciendo referencia a que tiene dos denuncias por estafa, algo que no se puede saber sin ayuda de un tercero que le faclite esos datos que solo se encuentran en bases de datos policiales.

