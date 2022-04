Las claves de la 'Operación Deluxe', la trama de espionaje a famosos de la que todos hablan

140 famosos, casi una veintena de investigados y más de 1.000 folios de sumario. Estas son solo algunas de las cifras que deja la Operación Deluxe, la cual intenta arrojar luz sobre un presunto delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos a personajes públicos por parte de directivos y colaboradores de Sálvame y de la Fábrica de la Tele, la productora de dicho programa.

La investigación comenzó a desarrollarse en los primeros meses de 2017 por parte de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, la unidad que tiene encomendada de forma específica el esclarecimiento de las actividades delictivas en las que estén implicados sus funcionarios. En ningún caso se debió a la denuncia de ninguno de los famosos afectados y supuestas víctimas de la que ya es una de las mayores tramas de espionaje.

Hasta la filtración y publicación del caso, estos personajes públicos eran desconocedores de los hechos. Fue una intervención de la ya fallecida Mila Ximénez en el programa de Telecinco la que levantó las sospechas de los agentes y la que les llevó hasta el policía Ángel Jesús Fernández de Hita, ya jubilado y amigo del paparazzi Gustavo González, como la supuesta persona responsable de las filtraciones.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la instrucción está prorrogada hasta verano (lo que no quiere decir que no pueda cerrarse antes el caso) y una de las partes ha pedido la inclusión de más implicados que incluiría a varios directivos que no estaban en la fase inicial. Ahora el juez tiene que decidir si los incluye o no. Pero ¿cómo se originó todo? ¿quiénes son los famosos a los que se mandaba espiar? ¿quiénes pedían información de esos personajes públicos? ¿cómo se conseguían los datos?

1. Mila Ximénez, el origen

Mila Ximénez en un plató de televisión en Mediaset. Gtres

En abril de 2017, al Grupo VI de la unidad de Asuntos Internos le llama la atención la manera en la que Mila Ximénez, colaboradora habitual de Sálvame, expone la noticia de la detención de José Fernando Ortega. "En varias ocasiones se refiere a lo contenido en el 'atestado policial', lo que parece indicar que esta periodista ha tenido acceso a dicho atestado", explican en el sumario de la investigación al que ha tenido acceso este medio.

Se observa que los datos que aportó la colaboradora en directo coincidían con el atestado policial confeccionado días antes por una comisaría de Alcobendas (Madrid).

Por parte de los investigadores "se considera que el acceso a este atestado y la visualización de todos los detalles en el contenido vulnera la intimidad de las personas". Es así cómo comienzan las pesquisas para averiguar si efectivamente las informaciones han sido facilitadas por algún funcionario de la Policía Nacional.

2. Ángel Jesús Fernández de Hita

Comienza una Auditoría de la Base de Datos Policiales de Acceso Restringido y se observa como el policía Ángel Jesús Fernández de Hita hacía uno "uso reiterado de la misma consultando a numerosos personajes públicos", según se desprende del sumario.

"Esta persona realizaba consultas casi semanalmente a la mayoría de personajes públicos que iban siendo actualidad", continúa.

Él es uno de los principales implicado en la trama. Estuvo destinado como policía en el País Vasco en los peores momentos del terrorismo etarra y también ha estado de servicio en el barrio madrileño de Entrevías.

3. Famosos espiados



Las infantas Elena y Cristina junto al rey Felipe VI en la Catedral de Palma. Gtres

De forma cronológica, y siempre como se indica en la investigación, el primer famoso del que se fecha una consulta es Kiko Hernández. Es el 4 de enero de 2017 y se accede a la base de datos Sidenpol (denuncias policiales) para comprobar si hay registrado algo a su nombre.

El colaborador de televisión es solo uno de los 140 nombres que aparecen en el sumario entre los que destacan Aída Nizar, Omar Montes, Kiko Rivera, Isabel Pantoja, Ivonne Reyes, David Bustamante, Paula Echevarría o su pareja Miguel Torres, y Alejandra Romero Suárez, nieta de Adolfo Suárez, Matilde Solís, entre muchos otros.

Ángel Jesús Fernández de Hita, con su número identificativo, también buscó datos relativos a los apellidos "Borbón y Grecia". Sólo tres personas llevan esos apellidos en España: Felipe VI y sus hermanas, Cristina y Elena.

4. Detenidos

En octubre de 2018 Asuntos Internos detiene a Gustavo González y a su apreja María Pascual García, a Kike Calleja, Mila Ximénez y al policía Ángel Jesús Fernández de Hita, a los que toma declaración para intentar esclarecer los hechos. Incluso se produce "entrada y registro" al domicilio madrileño del paparazzi. Según declaró hace unos días Aída Nízar a este periódico cuando entraron en la vivienda de Gustavo "eso era la Biblioteca Nacional pero no de libros cultos precisamente, si no de información reservada y confidencial. Hablamos de personas que no han tenido escrúpulos".

5. Investigados

David Valldeperas. Gtres

Es importante remarcar que las personas que aparecen en el sumario como aquellas que pedían al funcionario información y datos confidenciales sobre famosos son investigados hasta el momento. No son imputados. Entre esos nombres destaca el director de Sálvame, David Valldeperas, que fue despedido del programa este pasado 22 de marzo, como informó EL ESPAÑOL en exclusiva, justo unos días antes de que viera la luz todo este escándalo.

En la lista de investigados por la justicia también aparecen periodistas y colaboradores del mismo espacio televisivo como el paparazzi Gustavo González, el redactor Kike Calleja y Terelu Campos.

[Más información: Casa Real y la nieta de Adolfo Suárez: nuevos nombres en el sumario de la 'Operación Deluxe']

Sigue los temas que te interesan