De presentadores a personajes del corazón: ¿el reciclaje forzoso en televisión?

En ocasiones, la línea que separa la popularidad que ofrece la televisión con el ser famoso es bastante difusa. Una persona que sale en televisión puede ser popular porque cada día entra, en el mejor de los casos, en la casa de millones de personas. Pero también puede tener una vida íntima de la que nadie sabe nada. O si no, ¿qué sabemos del marido de Emma García? ¿alguien le pone rostro a la mujer de Karlos Arguiñano? ¿sabemos si acaso Arturo Valls ha tenido recientemente una crisis con su mujer? No. Hay presentadores y presentadoras de televisión que siempre han mantenido a raya su vida personal. Otros, no tanto.

Está claro que nada es para siempre, que de repente cualquier formato puede caer en audiencias si la competencia pone en frente otro que llama más la atención del espectador. El presentador o presentadora que se encontraba cómodo presentando un programa, puede verse sin él y lo que es peor, sin nuevos proyectos a la vista. Y que en los despachos de los directivos de turno, su nombre jamás vuelva a sonar. ¿Qué hacer a partir de ahora?

Reciclarse profesionalmente, optar por papeles secundarios en televisión como colaboradores o tertulianos, rezar para que Instagram funcione como fuente de ingresos o vivir de las rentas o las inversiones hasta que se pueda. Otros, prefieren lanzarse a la prensa del corazón, ganar un dinero no tan fácil como se puede llegar a pensar -por la factura personal que esto supone- y seguir manteniéndose en el candelero con jugosos ingresos extras.

Pero claro, ¿convertirse en personaje del corazón puede borrar tu pasado como presentador o presentadora de televisión? El riesgo está ahí. Repasamos algunos de los casos más mediáticos.

Pepe Navarro, últimamente más presente en los medios por cuestiones personales

Pepe Navarro

En los últimos meses, el que fuera uno de los presentadores más cotizados de los 90 ha vuelto a ser noticia más por su vida personal que por la profesional. Lejos ha quedado ese Pepe Navarro de Esta noche cruzamos el Mississipi, La sonrisa del pelícano o El gran juego de la oca, entre una infinidad de programas más. Accedió a “vender su alma” cobrando por sentarse en el Deluxe con la eterna polémica que lleva a cuestas con la presunta paternidad del hijo de Ivonne Reyes. También ha hablado sobre su ex, Vanessa Martín y ha llegado a ser portada de revistas del corazón por sus más y por sus menos con Eva Zaldívar. ¿Está acabado Pepe Navarro como presentador?

Ivonne Reyes, asidua a Sálvame y Viva la vida

Ivonne Reyes

La carrera en televisión de Ivonne Reyes no fue demasiado larga, pero su simpatía y espontaneidad la convirtieron en una cara amable que tener en cuenta en los despachos de T5 y A3 a finales de los 90. Programas como el mencionado El gran juego de la oca, La batalla de las estrellas, Ta tocao, La noche prohibida… la llevaron a lo más alto. Tuvo una pequeña resurrección como presentadora en 2005 con los espacios El verano de tu vida en La 1 y Hagamos el humor en Canal Sur pero su estrella fue apagándose. Desde entonces pasó a ser concursante de talents (El club de Flo, Mira quién salta) y de realities (Gran hermano VIP). Sin embargo, para seguir generando ingresos ha hecho del tema de la paternidad de su hijo un tema recurrente en los platós de Telecinco.

¿Está desaprovechada Terelu en TV?

Terelu Campos

Fue la reina de las tardes en la televisión madrileña con el magazine Con T de tarde de 1997 a 2004. A su vez, participaba en Día a Día en Telecinco junto a su madre, María Teresa Campos. Más tarde, llegaron otros éxitos como En exclusiva en Canal 9 o La Granja en Antena 3, e incluso fue hasta 2014 sustituta oficial de Jorge Javier Vázquez en el Deluxe hasta que María Patiño le quitó el sitio. Le ha costado más de un lustro volver a ser considerada presentadora con todas las letras, también ahora como sustituta del de Badalona en Sálvame diario, pero durante años y años ha concedido mil exclusivas y sus trifulcas familiares le han mantenido en lo más alto de la popularidad.

María Teresa, eterna reina de las mañanas

María Teresa Campos

Lo ha sido todo en televisión, desde sus comienzos en el medio con Jesús Hermida en Por la mañana en la cadena pública y sustituirle posteriormente con Pasa la vida, hasta reinar durante casi una década en las mañanas de Telecinco con Día a día. Tras su olvidable paso por Antena 3, volvió a asentarse con Qué tiempo tan feliz. Tras la finalización de este magacín de fin de semana, La Campos siempre ha reclamado su vuelta a primera linea pero mientras tanto, y sobre todo tras al reality Las Campos, ha sido más noticia por sus relaciones sentimentales y sus problemas familiares que por temas profesionales. Exclusivas y entrevistas cobradas, incluidas.

Sonia Ferrer dejó a un lado su figura como personaje del corazón

Sonia Ferrer

El caso de Sonia Ferrer es peculiar. Pasó de ser una presentadora respetada, a personaje del corazón de primera línea, a volver a ser presentadora y colaboradora sin que, al parecer, aquella potente historia con Álvaro Muñoz Escasi le haya pasado factura. Y eso que, de uno u otro modo, ella aprovechó el momento para conceder entrevistas y ganar popularidad. Presentó Gente de 2000 a 2008 y tras varios años sin un programa fijo, su fracasada historia de amor con el jinete, hizo que Telecinco la fichara como presentadora de espacios como Campamento de verano. Desde 2015 es colaboradora habitual de diferentes espacios de La 1, Telemadrid, Antena 3 y Telecinco.

¿Volverá a presentar algún programa, Carlos Lozano?

Carlos Lozano

Posiblemente uno de los presentadores de televisión que más se ha sentado en la silla del Deluxe para contar sus vaivenes amorosos y conflictos personales con sus exs, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. El que fuera presentadora estrella de La 1 a principios de los 2000 con programas como Operación Triunfo y El precio justo, no le quedó otra que pasar por un reality como Gran hermano para volver a estar en primera línea y seguir facturando. Su popularidad, de nuevo por las nubes, le valió para que Mediaset le encargara una nueva temporada de Granjero busca esposa que, sin embargo, pasó con más pena que gloria por Cuatro. Y hasta aquí. De momento, parece, que ninguna televisión quiere a Lozano como presentador.

Sara Carbonero, imagen publicitaria e influencer

Sara Carbonero

Aún no sabemos si Carbonero terminó por fin la carrera de periodismo, pero sí estuvo ejerciendo como tal durante años como presentadora de deportes, primero en laSexta y luego en T5. Su relación con el, por aquel entonces, capitán de la Selección Española de Fútbol Iker Casillas revalorizó su perfil público y se convirtió en uno de los perfiles publicitarios on y offline más cotizados. Tras el fracaso de su reality Quiero Ser en Divinity, Radio Marca es a día de hoy su única relación con los medios. La televisión parece haberse olvidado de ella, pero no así las marcas que la han endiosado como una de las caras más rentables de nuestro país.

Alonso Caparrós espera una nueva oportunidad en TV

Alonso Caparrós

El caso de Alonso Caparrós es un ejemplo claro de reciclaje profesional dónde los haya. Fue toda una estrella en A3 con grandes éxitos como Furor, Quien dijo miedo, La isla de los famosos, Fugitivos en la ciudad, Factor miedo… pero de repente su estrella se apagó. Fue entonces cuándo empezó a participar como personaje en Sálvame contando sus desavenencias familiares, lo que le valió su entrada en Gran Hermano VIP y a partir de 2019 su fichaje como colaborador en Sálvame. Lo que le ha permitido tener un trabajo estable lejos de sacar trapos sucios familiares a la palestra.

