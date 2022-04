Dani Martínez: "Es de justicia que haya más cómicas. Ya estaban, pero no tenían oportunidades"

Dani Martínez lleva más de 20 años haciendo reír a la audiencia, y actualmente es uno de los humoristas más conocidos de nuestro país. Además, su participación en numerosos programas televisivos como colaborador y presentador, le han valido el cariño del público.

Como conductor, sus primeras apariciones fueron en el programa de humor y actualidad que compartía con Florentino Fernández, Dani & Flo. Le seguiría El concurso del año, que pese a ser un programa en el que el humor no era el objetivo, se acababa colando en cada episodio. Además, lo compaginaría con su silla de jurado en Got Talent España, donde la audiencia pudo conocer a un Dani Martínez más cercano, sobre todo por los emotivos momentos que se viven en dicho formato.

Actor, imitador, humorista, cómico y ahora presentador de la nueva apuesta de Movistar Plus+, Martínez y Hermanos, que estrenaba ayer su primer episodio con unos invitados de lujo: Mónica Naranjo, Jaime Lorente y Julián López. 'El chavalín de León' sigue sorprendiendo al público y su gran apuesta acaba de comenzar de la mano de Fremantle y Movistar. Martínez y Hermanos se presenta como un programa de entrevistas a personajes famosos, pero con un toque diferente, donde la naturalidad es el eje conductor del encuentro. El cómico charla con BLUPER para desvelar los entresijos de este nuevo programa semanal.

Dani Martínez en el plató de 'Martínez y Hermanos'.

¿Cuáles han sido tus primeras impresiones después del gran estreno?

Han sido muy buenas, porque la gente ha recibido lo que queríamos; que fueran espectadores de una especie de 'charla de sobremesa' entre tres invitados que no te esperas. La gente lo ha disfrutado, que ese era el objetivo, así que estamos muy contentos.

En tus propias palabras, ¿cómo definirías Martínez y Hermanos?

Lo definiría como una charla distendida. En el programa, yo soy el típico anfitrión que te invita a casa a comer, y después saca el Party o el Pictionary y dice "¡Venga vamos a jugar!" (risas). Es una charla en tono distendido, sazonada con juegos, donde los invitados disfrutan y les ves de una forma en la que no les sueles ver en otros programas. Se relajan tanto y están tan a gusto que se acaba viendo un perfil muy diferente.

En la parrilla televisiva hay varios programas de entrevistas como El Hormiguero o La Resistencia. ¿En qué se diferencia Martínez y Hermanos del resto?

La clave del programa son los invitados y sus combinaciones. Nosotros invitamos a tres personas que no tienen nada que ver el uno con el otro y los juntamos en el mismo sofá. En otros programas se hace una entrevista más individual, la nuestra es a tres personas a la vez. Pero también nos gusta mucho que interactúen entre ellos, además de hablar conmigo.

Martínez junto a sus primeros invitados: Mónica Naranjo, Jaime Lorente y Julián López.

Arrancar un nuevo proyecto es todo un reto. ¿Te ha dado vértigo embarcarte en él?

Cuando haces un formato que se personaliza mucho, y que incluso lleva mi apellido en el título, notas la responsabilidad. No es como en Got Talent que estás bajo el paraguas de la marca. Pero tenía muchas ganas e ilusión, el poder tener un programa de autoría es el objetivo que se puede marcar cualquier cómico en su vida. Yo llevo casi 20 años en esto y ahora ha llegado esta oportunidad, claro que tenía vértigo pero también satisfacción.

¿Cómo surgió la idea del programa?

Movistar se puso en contacto conmigo porque querían hacer un prime time semanal con invitados. Ellos tenían una idea y yo junto a Fremantle (productora audiovisual), con los que tengo muy buena relación, creamos una idea entre todos. Ha sido muy guay porque fue la cadena la que vino a decírmelo, lo hemos hecho entre todos. Es un programa muy democrático (risas).

Si pudieras elegir a cualquier invitado, ¿a qué tres famosos elegirías?

Mi trío sería: Julio Iglesias, Zendaya y Michael Jordan. Creo que son muy fáciles de conseguir, por eso hemos ido a por gente como Julián López... (risas). Aunque a lo mejor quitaría a Julio Iglesias, me impondría demasiado respeto y no estaría cómodo.

En la promoción del programa se señalaba que los invitados serían el blanco de "tus vaciles". ¿Crees que el humor tiene límites y hay asuntos sobre los que no se debe bromear?

El humor no tiene límites, lo que tiene son contextos. Todo humor se puede hacer, pero hay que saber dónde, escoger bien el sitio. Por ejemplo, con amigos hay un tipo de humor diferente que el que se hace en un programa abierto al público. Creo que hay que saber en todo momento a quién te estás dirigiendo y qué confianza existe. Se puede hacer humor de todo, pero sabiendo en qué lugar se está haciendo.

Cada vez son más las mujeres cómicas en nuestro país. ¿Cuáles son las que más te gustan?

Es de justicia que haya tantas cómicas, ya estaban ahí, pero no se les daba la oportunidad. Gracias a ventanas como los pódcast, YouTube o Instagram han proliferado muchísimas. Estirando el chicle, Martita de Graná, Inés Hernand... Gente buenísima que no ha necesitado la opinión de nadie salvo la del público. Es injusto que haya tenido que ser así, porque no han tenido las mismas oportunidades. Estoy seguro de que van a venir muchas más. Muchas ya estaban antes como Ana Morgade o Eva Hache, siempre ha habido cómicas, pero eran pocas y muy raro. Ahora, el cliché de "una chica no es graciosa" ya no existe, lo han roto demostrando que era un pensamiento impuesto.

Además de este nuevo proyecto televisivo, estás inmerso en tu gira No os preocupéis, ya lo digo yo.

Estoy encantado, la gira es posiblemente lo que más me gusta hacer. Yo escribo todo, lo produzco y lo dirijo, es como mi hijo y pongo todo de mí en él. El otro día en Valencia estuvimos en el Palau de les Arts que tiene un aforo de 1.500 personas, y lo llenamos cuatro veces. Yo le digo a mi equipo que no sé qué espera ver la gente, porque no es un monólogo, es un show que parece una verbena de pueblo (risas).

Entonces, ¿te decantas más por tu espectáculo que por tu faceta televisiva?

En los dos disfruto. Tengo una máxima en mi vida, hago solo las cosas que disfruto, no hago nada que me haga sufrir. Además, en la televisión si no lo estás pasando bien se nota, pero es verdad que el teatro tiene ese punto personal y casero. Pero lo que tengo claro es que cuando dejo de disfrutar algo, prefiero parar e ir a otra cosa.

Martínez y Hermanos cuenta con 13 programas. ¿Algún adelanto exclusivo sobre los invitados?

Puedo decir que los siguientes son Santi Millán, Blanca Suárez y Lydia Valentín. No puedo desvelar mucho, pero las combinaciones van a ser curiosas y va a haber perfiles de todo tipo: futbolistas, cantantes, actrices...

