‘Cuéntame cómo pasó’, un bello homenaje a la propia historia de TVE

Hace ya 21 años, el 13 de septiembre de 2001, arrancó en TVE una serie llamada Cuéntame, que narraba la vida de una familia española con la vista puesta en dos décadas atrás. En concreto, en aquel primer capítulo todos Alcántara se agolparon alrededor de su primera televisión para ver el Festival de Eurovisión de 1968, que tuvo lugar el 6 de abril, y en la que la madrileña Massiel resultó ganadora, por encima de otros favoritos como Cliff Richards.

Entonces nadie era consciente de cuánto valor simbólico tenía ese electrodoméstico, esa tele en cuestión, y cómo serviría a lo largo de los años para retratar la historia de la familia (y del resto del país) a través de sus propios programas.

Poco a poco, Cuéntame (que luego pasó a llamarse Cuéntame cómo pasó por motivos legales), demostró el poder de la pequeña pantalla en nuestras vidas, utilizando un metalenguaje. Sin ir más lejos, Toni Alcántara estudió periodismo, y acabó trabajando en la casa que emite la serie, Televisión Española. Durante el año 2017 le vimos convertirse incluso en presentador de informativos, en una entrega que estaba ambientada en 1985. Continuaría años al frente del famoso Telediario, en su edición de noche y luego de mañana, hasta con el tiempo ya pasó a trabajar en Moncloa.

Para la familia, los estudios del ente público no eran algo desconocido; en una entrega emitida en 2015, Mercedes y Antonio tuvieron el honor de concursar en el mítico Un, dos, tres, responda otra vez. Gracias a los efectos especiales el matrimonio interactuó con los mismísimos Mayra Gómez Kemp, las Hermanas Hurtado o Chicho Ibáñez Serrador. “Ellos son Mercedes Fernández y Antonio Alcántara, son matrimonio y residen en el barrio de San Genaro de Madrid”, dijo una de las azafatas para presentarlos a la audiencia.

La pareja consiguió ganar 800.000 pesetas. No era la primera vez que el concurso aparecía referenciado en Cuéntame; en la sexta temporada Tinín y Nieves ya concursaron, cuando el programa era en blanco y negro, y Carlitos Alcántara fue a la grabación de uno de los programas y pudo conocer a su azafata preferida.

Carlitos Alcántara en su visita al 'Un, dos, tres'

El legado televisivo de Chicho Ibáñez Serrador también se coló en Cuéntame en un capítulo de 2019; para narrar la apertura de España, el actor Víctor Huerta encarnó a Chicho, mientras dirigía a una sosias de la sexóloga Elena Ochoa (Verónica Ronda) durante los ensayos del programa Hablemos de sexo. Fue un programa de divulgación sexual que se ganó muchísimas críticas conservadoras, pero permitió por primera vez poner sobre la mesa audiovisual conceptos como la eyaculación precoz, el coito o la masturbación.

Hablemos de sexo fue tachado de frívolo, y emitir un anuncio en sus intermedios era hasta la mitad de económico que hacerlo en otros formatos de la época. Pocos querían que sus productos o servicios se promocionasen en un programa sobre sexo, y fue interesante que Cuéntame cómo pasó lo pusiese en valor, precisamente porque significó mucho más de lo que sus audiencias pudieron reflejar. Cuéntame se explotó ese universo meta de la serie sin hacer alarde de efectos especiales, con sencillez y efectividad.

ASI COMIENZA 🔴 || Arranca el último capítulo de esta mitad de temporada 💪🏻 ¿Estáis preparados para el desenlace?

Uníos a nosotros y comentarla con el hashtag #CuéntameQuéSerá



Podéis verla online en la web de @rtve 👉🏻 https://t.co/1L92V1dg6Y pic.twitter.com/I4QJa3j0yP — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) May 30, 2019

En el episodio de la pasada semana, Mercedes volvió a salir por televisión. No es que se hubiese convertido en una de esas señoras que le cogen el gusto a los platós y van al primero que se les ofrezca a contar su vida y milagros. Acudió al programa Quién sabe dónde, y charló con Paco Lobatón para buscar a su hermana, de la que no tenía noticias. Al igual que sucedió con el Un, dos, tres, aquí el personaje interpretado por Ana Duato interactuó con imágenes de archivo, no con un actor que interpretase al periodista.

¡Comenzamos! Y lo hacemos con Mercedes en uno de los grandes programas de la época, Quién sabe dónde ¿Encontrará a su hermana?



Os leemos en #CuéntamePifostio pic.twitter.com/waF9lvqixp — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) April 21, 2022

Y volviendo a Eurovivisión, hay que recordar que el Festival ha marcado muchos capítulos de la serie, más allá del momento de Massiel. Se vivió con ahínco también la victoria de Salomé, y con el paso del tiempo Antonio y Merche llegaron hasta bailar acaramelados al son de la canción de Sergio Dalma en Eurovisión 1991. A modo de guiño, este miércoles lanzaron una promo con algunos momentos eurovisivos de la serie para mandar todo el cariño posible a Chanel Terrero en su carrera a Turín.

Cuéntame siempre ha estado vinculada a Eurovisión y este año no iba a ser diferente, hemos vivido el pasado, el futuro y ahora disfrutamos del presente con @ChanelTerrero y su viaje a @eurovision_tve ❤️#Cuéntame400#TeamChanel pic.twitter.com/Axz4dHTnRb — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) April 27, 2022

[Más información: 9 curiosidades de 'Cuéntame cómo pasó': de llamarse 'Nuestro ayer' a la falsa idea de Aznar]

Sigue los temas que te interesan