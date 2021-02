La peor noche de Massiel en el 'Deluxe': acusada de transfobia y bulos sobre Irene Montero

Este sábado Massiel se sentaba en Sábado Deluxe. La cantante, una de las habituales del programa de Telecinco, opinó sobre la marcha de la princesa Leonor a Gales para estudiar, sobre política y sobre la guerra entre Belén Esteban y María José Campanario.

Sin embargo, si su entrevista está dando de qué hablar en redes sociales no es por sus comentarios sobre el mundo del corazón o por algún aspecto de su vida, sino por las declaraciones tránsfobas que lanzó.

"El sexo no importa. Sí importa a que edad uno decide si se opera o no se opera, no vale con decir me llamo Fulanita y soy mujer", lanzó, sin previo aviso, mientras se estaba tratando el tema de la princesa y ante la incredulidad de Jorge Javier Vázquez, que le avisaba de que quizás estaba diciendo una barbaridad.

Massiel atufando a terfa fachérrima, desinformada, desfasada de la vida e ignorante de manual, mezclando churras con merinas #MassielDaLaNota #LeyTransYa pic.twitter.com/IKTrJ22bNL — Otto Más 🐉 (@Otto_Mas) February 13, 2021

"No, he dicho una cosa muy lógica", aseguró, antes de seguir opinando que "uno decide si se opera, si se hormona, si cambia de sexo, que no se puede llegar y decir me llamo Mari Pili y soy mujer" porque "luego delinque, le envían a una cárcel de mujeres y tiene rabo".

Además, la cantante lanzaba un bulo sobre Irene Montero, Ministra de Igualdad, asegurando que no le parece bien el número de asesores que tiene para luego hacer un video en el que "decía como le tienes que chupar a un señor, o tocarle el escroto". Sin embargo, el presentador le advertía después de que se trataba de un vídeo falso.

Estas palabras no pasaron inadvertidas en las redes sociales, cuyos usuarios rápidamente denunciaron que se trataban de comentarios tránsfobos, por un lado, y que denotaban cierta desinformación en la ganadora de Eurovisión, por otro.

Incluso personalidades del mundo de la televisión como Brays Efe, Miguel Frigenti, o Topacio Fresh, y hasta la diputada del PSOE Carla Antonelli, comentaron o afearon estas declaraciones, dichas, además, en un contexto en el que la Ley Trans está de actualidad.

La pregunta es... ¿de dónde vais a cancelar a Massiel?

¿La vais a dejar de seguir en Tiktok? — Brays Efe 🐹 (@braysefe) February 13, 2021

Massiel piensa que la identidad de género de una persona depende de si tiene o no rabo. Haría muy bien en informarse antes de soltar tantas burradas. Hoy ha demostrado tener poca empatía y mucha ignorancia #massieldalanota — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) February 13, 2021