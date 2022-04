El 'rey Juan Carlos' visita el plató de 'El Hormiguero' en una imitación del humorista Carlos Latre

En la noche de hoy, Carlos Latre acudía al plató de El Hormiguero para realizar un número cómico caracterizado como el rey emérito. El programa ha aprovechado para realizar esta imitación por los asuntos de actualidad en los que se encuentra inmerso el rey Juan Carlos.

Tras su llegada desde 'Abu Dabi', el presentador aprovechaba para 'preguntarle' sobre los últimos acontecimientos que le afectan, como su aparición en los audios entre Piqué y Rubiales. "Piqué quiere que hable con los árabes para que le saque unos millones, ¿tú me ves capaz de hacer algo así?", comentaba Latre a Pablo Motos, aunque poco después recibía la 'llamada' del futbolista.

Pablo Motos también le preguntaba a 'Juan Carlos I', qué había ocurrido con la imagen junto a su familia en Abu Dabi, a lo que contestaba que pasaron "una tarde preciosa con los niños. Me llamó Iker Jiménez por lo de las piernas". O el asunto sobre su vuelta a nuestro país: "España me quiere mucho, me preguntaron si quería dar las campanadas pero al final dije que no porque antes tenía que traer los cuartos. Quiero volver y mi hijo no me coge el teléfono y me deja en visto los mensajes".

😂 @Carlos_Latre se convierte en el doble de acción del Rey Emérito #MachiQuimEH pic.twitter.com/0cRB0eN9EE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 27, 2022

Pero en la noche de este miércoles, dos actores españoles también han visitado el programa de Pablo Motos: Carmen Machi y Quim Gutiérrez. Y lo hacían para promocionar su última película en la que trabajan juntos, Amor de madre, una comedia que se estrena el próximo 29 de abril en Netflix.

Durante la entrevista, el presentador ha querido conocer la historia del rodaje del filme, ya que fue en pleno inicio de la pandemia en la Isla Mauricio, lugar en el que se desarrolla la trama. "Nos pilló el Covid cuando todavía no se sabía qué era. Nos confinamos allí, estábamos en el paraíso pero encerrados. Cerraron el espacio aéreo y Netflix nos fletó un avión para todo el rodaje, si no, no hubiéramos podido salir", explicaba Quim.

Carmen Machi y Quim Gutiérrez en 'El Hormiguero'.

Posteriormente volverían a Mauricio, pero los sucesos trágicos no acabaron y llegaron a incendiar una suite en el hotel en el que se encontraban. Pero sin duda, las lesiones médicas de Carmen Machi han marcado la grabación de la película. "Me lesioné la espalda y tuve muchísimo dolor, no pude andar en seis meses. Estuve tomando morfina", afirmaba Machi.

[Más información: ¿Quién va a 'El Hormiguero' esta semana? - Invitados del 25 al 28 de abril ]

Sigue los temas que te interesan