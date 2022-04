Pablo Motos confiesa en 'El Hormiguero' el motivo por el que estuvo investigado por el CNI

Pablo Motos ha explicado a los televidentes de El Hormiguero, el motivo por el cual fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia: sorprendentemente encontraron una fotografía del presentador de Antena 3 junto a un terrorista talibán.

El conductor narraba la historia en la mesa de debate junto a algunos de sus colaboradores habituales. Era a raíz de la barba densa y larga de Miguel Lago, cuando Motos se animaba a contar su peculiar historia.

"El CNI me investigó porque un talibán, un terrorista, me pidió una foto en Denia. Viene un señor, me pide una foto y yo estoy ahí en la imagen agarrado a un terrorista peligrosísimo. El CNI le captura y le mete en el talego, y ven la foto mía y claro dicen 'este tío también es talibán'", explicaba.

"Por el día hace sus cosas de talibán, pero luego por las noches que no le quiten El Hormiguero", comentaba entre risas Miguel Lago. Al parecer todo se quedó en una anécdota, ya que por motivos obvios la investigación no continuó.

Todo ello se producía en la noche en la que el actor británico Benedict Cumberbatch visitaba virtualmente el plató de Antena 3, para promocionar su nueva película del universo Marvel Studios; Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que se estrena en nuestro país el próximo 6 de mayo.

A diferencia del resto de invitados, no se encontraba de forma presencial en el plató de Antena 3. "Me fastidia que no podamos hacer la entrevista desde España", comentaba el presentador. Por su parte, Benedict Cumberbatch también lamentaba el verse obligado a no estar: "A mí también me da mucha pena no poder hacerla desde España porque me encanta el país. Es un país impresionante con una cultura que me encanta".

Poco después, Motos dejaba entrever el motivo por el cual el intérprete no ha podido acudir al programa. "Después de grabar una película, luego tienes que hacer la promoción mundial, ¿en cuántos países has estado y cuántas entrevistas has hecho?". A lo que Benedict aseguraba que llevaba ya cuatro días de promoción, en los que había viajado a Berlín, Londres, Los Ángeles y mañana viajaba a Nueva York.

Pero si hay algo que ha sorprendido a los televidentes del programa de las hormigas, es la buena relación del actor con el científico Stephen Hawking. "¿Es verdad que una vez te emborrachaste con él tomando margaritas?", preguntaba el presentador. Entre risas, el protagonista de Sherlock Holmes, confesaba lo que ocurrió y la buena relación que guardaba con Hawking. "Sí, fue un momento muy especial, teniendo en cuenta lo extraordinario que era ese hombre. Tuvo lugar después de una conferencia que daba él en la Royal Society y a la que yo asistí".

Sherlock Holmes, El poder del perro o The Hobbit son algunas de las películas que ha interpretado el participante de El Hormiguero, pero concretamente, es la sexta vez que interpreta al Doctor Strange. "Aunque lo haya hecho muchas veces, siempre tengo presión del público. Me gusta proteger al personaje", confesaba.

