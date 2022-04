Petra Martínez, en 'El Hormiguero': "Rechacé mi última película porque había escenas de 'amor propio'"

Petra Martínez acudía en la noche de este lunes 25 de abril a El Hormiguero en uno de sus mejores momentos profesionales. Era la primera vez que la actriz española visitaba el programa de las hormigas, y lo hacía para hablar sobre su amplia trayectoria en el mundo de la interpretación.

La actriz, visiblemente contenta de estar allí, aseguraba que le gustaba mucho el programa, pero lo que más ilusión le hacía era que el programa fuera "en directo, porque la televisión debe ser siempre así".

La vida era eso, ha sido uno de sus últimos papeles, de hecho, le valió una nominación al Goya en la categoría de mejor actriz, además de llevarse un Premio Feroz por su interpretación de María en el filme: una emigrante española que en Bélgica conoce a Verónica (Anna Castillo), formando ambas una bonita amistad.

Pero el presentador quería saber el motivo por el cual casi no realiza esa película que tantos premios le ha regalado. "Yo vi el guion y era muy bonito. Había una escena con 'mucho amor propio' y otra que me metía ligera de ropa en el agua. Y yo dije, con 77 años no me masturbo en el rodaje, porque me da mucho corte. Me costaba decir la palabra masturbación, porque la palabra no es bonita. Le dije a mi representante que no lo iba a hacer, y por circunstancias, el director se empeñó en que lo hiciera yo y finalmente hablé con él me dijo que las escenas iban a ser 'como yo quisiera'".

Un discurso, el de Petra en El Hormiguero, que se parecía al que pronunció en los premios Feroz de este año, cuando sus palabras se volvieron virales. "Lo importante es que me he masturbado delante de mucha gente, yo ahora me masturbo como tres o cuatro veces al día. Yo me masturbo viendo la televisión", explicaba tras recoger el premio.

El programa, recordaba este momento, y entre risas Petra aseguraba que "no sabía lo que iba a decir". Y añadía: "La noche anterior me agarré a mi nieta, y me acordé que hace dos noches le dije a Juan (su marido) 'por qué no se puede hablar de la masturbación'. No me masturbo tres veces al día, lo exageré".

Momento en el que aprovechaba para contar su maravillosa historia de amor con su marido Juan, también actor, con el que lleva más de 50 años. "Yo tenía otro novio, pero le dejé y tras verle en el escenario actuando, supe que era él". Y explicaba uno de los motivos por los que su matrimonio es tan duradero: "Juan y yo tenemos una cosa que es muy buena; sentido del humor y nos reímos mucho. Nos tomamos algo en serio, pero lo bajamos mucho, nuestras discusiones siempre son para llevar a un acuerdo"

