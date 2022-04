Isabel Rábago ficha por otro programa de Telecinco: se estrena como colaboradora de 'Sálvame'

Isabel Rábago se ha estrenado esta tarde como la nueva colaboradora de Sálvame. La periodista y abogada ya trabaja en varios formatos de la misma casa, como Ya son las ocho, Ya es mediodía, y los fines de semana es un rostro muy habitual en el magacín de tarde presentado por Enma García, Viva la vida.

Este nuevo fichaje podría responder a la nueva estrategia que está siguiendo el programa dirigido por Óscar Cornejo, para mejorar sus datos de audiencia. Sobre todo, porque Rábago es una de las tertulianas más conocidas por parte del público de Telecinco, algo que puede tener un impacto positivo en los televidentes.

Al comenzar el programa, la presentadora de Sálvame, Adela González aseguraba en una conversación con Jorge Javier Vázquez que se incorporaría Isabel Rábago, pero no contaba cuál era el motivo real por el que visitaría el plató. Poco tiempo después, con todos los colaboradores sentados en sus respectivos puestos y sin producirse ningún tipo de presentación oficial, ni de recibimiento, ni de bienvenida; Isabel Rábago irrumpía en el plató como si nada.

"¡Hola!", decía la periodista entrando en el estudio de Telecinco. Mientras, Jorge Javier Vázquez se estaba realizando un masaje en los pies en pleno directo. "Perdona Isabel que te reciba así", comentaba entre risas. Tras un leve aplauso y el tímido recibimiento del resto de sus compañeros, Rábago se sentaba en su nueva silla. Aunque parece que algunos de sus 'nuevos compañeros' no conocían que esto iba a suceder, y es que Lydia Lozano creyendo que no se le escuchaba, preguntaba a Carmen Borrego: "¿Pero se va a quedar toda la tarde?", a lo que la hermana de Terelu Campos respondía que no tenía ni idea.

"Tenemos nueva chica en la oficina. Isabel Rábago se estrena como colaboradora de Sálvame", ponía en uno de los rótulos del formato. La periodista se incorporaba con total normalidad al programa, y se arrancaba a comentar las imágenes que se acababan de ver de Anabel Pantoja, dentro del debate diario que hace el programa de Mediaset sobre el reality de supervivencia. "A Anabel le encanta Yulen, va a tener algo con Yulen en la isla, y cuando se acabe Yulen se terminará Supervivientes para ella", comentaba Isabel.

