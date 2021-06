Isabel Rábago celebra la condena a su acosador y desvela la aterradora frase que dijo en el juicio

Isabel Rábago ha desvelado este fin de semana en Viva la vida que ya se ha celebrado el juicio contra el hombre que la acosó con fuertes amenazas a través de las redes sociales. La periodista relató en el programa hace poco más de un año el calvario que estaba viviendo y, tras denunciar, ahora muestra su alivio por la condena a su acosador.

La colaboradora ha informado a sus compañeros y a la audiencia que el acusado ha sido condenado por un delito de amenazas leves. "No hubo contacto físico, si no hubiera sido por amenazas graves", aclara.

Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando un hombre se puso en contacto con Rábago para denunciar que José Antonio Avilés le había estafado. La periodista no se fio del relato y decidió no hacerle caso, convirtiéndose así en objeto de amenazas por parte de este acosador, quien le dedicaba frases como "te voy a machacar la cabeza" o "voy a ir a por ti, zorra".

Isabel Rábago hizo público hace un año en 'Viva la vida' el acoso que estaba sufriendo. Mediaset

Ahora, la justicia ha condenado a este hombre a pagar una multa de cinco euros diarios durante dos meses, además de indemnizar a Isabel Rábago con 300 euros por el perjuicio sufrido. "Me dio muchísima alegría", comentaba la colaboradora en el plató.

Rábago ha desvelado, además, que durante el juicio descubrió que el acusado lleva varios meses en la cárcel por otro delito. "Eso me puso más nerviosa, porque si la gente supiera por lo que está en prisión…", ha afirmado sin dar más detalles.

Según el relato de la periodista, el hombre escribió al juez para solicitar estar presente junto a ella en la sala, pero la petición fue denegada. "Le conté al juez cómo me sentí y cómo ha cambiado mi vida en estos meses", afirma.

A pesar de no coincidir con su acosador físicamente, Isabel sí tuvo que escuchar su declaración y asegura que hubo una frase que le "revolvió". Al parecer, el hombre defendió que no tenía intención real de hacerle daño a la colaboradora con el siguiente pretexto: "¿Cómo le voy a hacer algo si no sé dónde vive?". Tras escuchar eso, Rábago la dijo al juez: "Y si llega a saber dónde vivo ¿qué hubiera pasado?". Finalmente, la colaboradora ha insistido en que "hay que denunciar, nunca se sabe quién está detrás, lo que es delito en la calle es delito en las redes".