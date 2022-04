Juanma Castaño y Miki Nadal regresan a 'Masterchef'

La pasada edición de MasterChef Celebrity fue especial en tanto que se decidió otorgar una victoria ex aequo a Miki Nadal y Juanma Castaño. Durante toda la edición, ambos fueron los favoritos de la audiencia y del jurado del programa, Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, protagonizando un divertido pique durante toda la edición.

Sin embargo, ambos han demostrado ser muy amigos con un nuevo programa, Cinco Tenedores, que se estrenó el 27 de marzo en Movistar Plus+. Ahora, para continuar con sus enfados en televisión, los dos han regresado a la décima edición de MasterChef, donde concursantes anónimos se enfrentan a las diferentes pruebas.

Fue el pasado lunes 25 de abril cuando Miki y Juanma participaron de la primera prueba de la noche para poner nerviosos a todos los concursantes. La prueba consistía en hacer un plato, dulce o salado, con la panceta como protagonista, para la que tenían 75 minutos. El papel de los ganadores en esta prueba era aportar algunos ejemplos de este reto para demostrar a los demás que no es tan difícil como parece al otro lado de la pantalla.

Ambos han mantenido su particular sentido del humor durante el tiempo que han acompañado a los concursantes. Miki decía lo siguiente: "Estamos más relajados porque ni somos concursantes ni somos jurado". De la misma manera, Juanma comentaba: "No somos nada. Vamos, lo que eramos cuando estábamos aquí".

Miki y Juanma no han perdido oportunidad de mandarse zascas entre ellos. En la cata de los platos de los concursantes, Miki aprovechó para burlarse de su amigo y decir que ningún plato es tan malo como los que hace Juanma. Los concursantes le han seguido el juego y uno de ellos ha asegurado que le había salido tan mal la prueba que había decidido llamarle como el periodista deportivo.

Incluso cuando anunciaba Miki Nadal en su Instagram (@nadalmiki) la invitación a MasterChef recalcaba que ambos irían con sus chaquetillas de ganadores, pero que la suya era más merecida que la de Juanma.

De la misma manera, el jurado ha aprovechado para ponerse al día con los ganadores. Jordi Cruz le preguntaba a Juanma si seguía cocinando tras su paso por el programa. El periodista ha reconocido que sí. Sin embargo, reconoce que sus familiares y amigos están muy exigentes cada vez que Juanma cocina, tras haber ganado 'MasterChef Celebrity'. Juanma confesaba lo siguiente: "Lo que pasa que ahora, como has ganado 'MasterChef', la gente va a casa, haces una tortilla de patatas, y te dicen ¿para una tortilla de patatas?, ¿para esto? Pero vamos a ver".

Por su parte, Miki comentaba que el tema de la cocina no le preocupa. "Pues yo no estoy cocinando mucho la verdad, yo estoy utilizando mucho el comodín del jurado. Yo les digo que cocinen ellos y ya les diré yo si está bueno o no".

