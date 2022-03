Jorge Ponce, en ‘La Resistencia’: “Llamo a mi hija cocaína porque no duermo y me jode la vida”

En más de una ocasión Jorge Ponce ya ha contado diferentes anécdotas de sus vivencias con su hija pequeña en La Resistencia, y este jueves volvió a hablar de ella y del particular apodo que le ha puesto. “Estoy otra vez solo con la niña y duermo muy mal. Mi mujer se ha ido de viaje y he pasado toda la noche con cocaína. Llamo así a mi hija porque no duermo y me está jodiendo la vida”, narraba Jorge, que trabaja como director y colaborador del programa presentado por David Broncano.

El de Jaén le preguntó a su compañero por cómo lleva las horas de sueño, y Ponce explicó que “hora y media hoy y dos horas ayer. Tres horas y media en dos días, lo que recomiendan todos los médicos...”. Al parecer, “la niña solo duerme si la estoy cogiendo de pie”. Así continuó narrando cómo si se sienta la pequeña se despierta, y que ha tenido que pedir ayuda a su propia madre. “Pero por la noche, si no soy yo el que la coge, te arranca los ojos”, continuó explicando.

Ponce se quiere morir por culpa de cocaína. pic.twitter.com/1uAahmOs3w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 24, 2022

Este chiste sobre la cocaína de Jorge Ponce se produce solo unas semanas después de que Grison le contase a Broncano que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia les habría dado un toque por bromear con las drogas. “Me han echado la bronca. Y encima me echan la bronca a mí cuando venís vosotros a hacer chistes de drogas”, comenzaba diciendo el colaborador, y añadía: “Dicen que no hagamos chistes de drogas los de arriba. Tú lo sabes, los de la CNMC. ¡No te pueden denunciar si tienen nombre de droga!”.

Grison continuó entonces diciendo que llevaba “mogollón de tiempo sin hacer chistes de drogas”, y Broncano entonces le reprochó que ese mismo día había hecho varios. “Y tú. Pero yo no incito al consumo, sino a dejarlo. Mírame cómo estoy. Y llevo sin consumir drogas mucho tiempo”.

Este chiste de Jorge Ponce sobre el apodo que le ha puesto a su hija y lo difícil que le es dormir desde que vino al mundo no es nuevo. Ya en noviembre del pasado 2021 le contó a Broncano “Hoy he dormido 4 horas y todo gracias a mi hija, que ahora la llamo Farlopa”. “Me produce el mismo efecto: No duermo, me está destruyendo la vida, pero me lo paso bien a ratos...”, contó, con su habitual sentido del humor. En aquella entrega, Broncano ofreció a Jorge Ponce los servicios de un enfermero experto en problemas del sueño.

[Más información: La cercanía de David Broncano con Mediaset: ¿Debería temer Movistar Plus por 'La Resistencia'?]

Sigue los temas que te interesan