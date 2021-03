Jorge Ponce se burla del mensaje de un canario tras su 'faltada' a las Islas en 'La Resistencia'

Jorge Ponce ha vuelto a generar controversia por el humor que utiliza en sus apariciones en La Resistencia. El cómico, que cada semana dedica una 'faltada' a una provincia española, se ganó numerosas críticas de los canarios tras su monólogo sobre las Islas en el programa de Movistar Plus.

El humorista se hacía eco este lunes de uno de los mensajes que ha recibido por parte de los canarios ofendidos con su sección: "Sé que hay gente a la que le molesta y eso me hace reflexionar. Llegó un mensaje que me tocó especialmente", explicaba.

Sabíamos que los canarios se iban a enfadar y sanenfadao ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/QyP4U6nuNU — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 8, 2021

Sin embargo, el colaborador sólo estaba utilizando la habitual ironía con la que interviene en el espacio, pues el mensaje en cuestión estaba plagado de faltas de ortografía y errores de expresión. "Soy de Canarias y me ha ofendido que te metas con las islas sin motivo. Te gustaría que yo me metería con tu familia o con tu provincia somos mejores que tu espero que te reiteres de lo que has dicho (sic)". "Pues oye, me reitero en lo dicho", bromeaba finalmente Jorge Ponce ante las risas del público presente y del propio David Broncano.

El origen

La polémica con los canarios surgía a raíz de la sección en la que el humorista se ha propuesto hacer chistes sobre todas las provincias españolas. En el caso de Canarias, Ponce intentaba explicar la organización territorial y administrativa de las Islas: "Esto es Santa Cruz de Tenerife y esto es Las Palmas, pero la isla de La Palma está en Santa Cruz de Tenerife y aquí, en Gran Canaria, está Las Palmas de Gran Canaria; cuando pusisteis los nombres, ¿no sabíais más palabras?", bromeaba.

Tras intentar, sin éxito, entender la distribución provincial de Canarias, Ponce anunciaba que iba a hacer "dos faltadas para todos y que se las repartan, porque yo no sé si aquí el silbo gomero se hace con el sobaco". Finalmente, llegaba la anunciada "faltada": "Yo estoy a tope con los canarios: con el Carnaval, con el ron miel, con Rosana... Pero, ¿me podríais traer ya el café que he pedido, por favor?", concluía, haciendo referencia al estereotipo de parsimonia adjudicado a los canarios.