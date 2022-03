El troleo de Samantha Hudson a Broncano en ‘La Resistencia’: “¡Vaya mierda de entrevista!”

El programa de Movistar+ La Resistencia es conocido por algunos de los troleos que hacen los invitados al presentador y viceversa. Este lunes 7 de marzo el espacio recibió a una invitada de esas que tienen la virtud de hablar y hacer que suba el pan, la artista polifacética Samantha Hudson, quien no le puso las cosas fáciles a David Broncano.

En primer lugar, la que fuese concursante de MasterChef Celebrity habló con el presentador sobre ecología y el activismo medioambiental. En ese sentido, Samantha dijo que a ella el ecologismo “ me da rabia y también que no puedas darle una patada en la cara Greta Thunberg y quedarte a gusto”. Una respuesta que hizo que la gente se riese. El presentador la invitó a retractarse, pero ella se mantuvo en sus trece en su manía hacia la joven activista sueca.

Cuando se sentaron, Broncano empezó la entrevista con una pregunta de introducción. “Nacida en León, ¿en qué parte?”, quiso saber. La invitada entonces comenzó a reírse y exclamó “¡Vaya mierda de entrevista! Eres el peor entrevistador de la historia y Movistar + te ha dado un programa...”. Broncano no pudo aguantarse la risa, y apostilló: “Y estoy forrado”.

En otro momento, Samantha decía que “Todas hemos fumado un porro alguna vez...”, a lo que Broncano, que siempre ha manifestado su desinterés en la droga y el alcohol, decía que él no. Hudson entonces se sumaba a su posición. “Tú no, cero consumo de droga”, le indicaba a la invitada. “¿Pero si hubieses consumido, alguna vez: ¿Cuál sería?”. La cantante respondía con otra pregunta. “¿De todas las drogas? Esa pregunta es una puta basura”, comentaba con cierta sorna Samantha, ganándose un nuevo aplauso del público.

“Tengo una mejor para ti. Si fueras un electrodoméstico: ¿Cuál serías?”, quiso entonces saber ella. Broncano contestaba que en tal caso sería “un horno microondas”, algo que no terminó de convencer a la invitada, que creía que su elección era porque “es muy simplón, todo el mundo tiene acceso a él, bastante barato... aunque está bien que esté”.

Aunque ella había lanzado la cuestión, Samantha también quiso responder el tema del electrodoméstico, y aseguró que ella elegiría una lavadora, porque se puede vivir sin microondas, pero no con la ropa sucia, que no se lava a mano. David Broncano le contestó que “hace lo mismo todo el rato”, y entonces, la cantante, volvió a trolearle argumentando que “como tú en tu programa”.

— La lavadora hace lo mismo todo el rato, no tiene variantes

— Como tu programa



El peor entrevistador de la historia 😂@badbixsamantha pic.twitter.com/dmzZMVynXC — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 7, 2022

[Más información: ¿Se está apagando el brillo de David Broncano? ¿Está 'La Resistencia' en declive?]

Sigue los temas que te interesan