Nuria Roca desvela en 'La resistencia' cuánto sexo ha tenido con Juan del Val en el último mes

Nuria Roca ha visitado este martes 3 de mayo La Resistencia. La presentadora ha sido, tal y como ha destacado David Broncano, "la primera invitada que viene de El Hormiguero".

La valenciana entraba al set confesando que había olvidado en el camerino el regalo que llevaba para el presentador. "Son dos entradas para la obra, este viernes y sábado", dijo refiriéndose a La Gran Depresión, la obra que protagoniza junto a Antonia San Juan. Sin embargo, a Broncano no le hizo especial ilusión el obsequio y le pidió al a invitada el reloj. "No te lo doy, que es bueno", espetó ella.

En el repaso habitual por la vida y obra de la entrevistada, el presentador recordó que Roca era "la reina de los animales". "Yo veía 'Waku Waku' de pequeño", confesó. Pero la comunicadora reveló un detalle que impactó al jienense: "He estado mucho tiempo haciendo creer a la gente que soy amante de los animales, pero no". "Me estás robando la infancia", lamentó el presentador.

Antes de hacer las habituales preguntas sobre sexo y dinero en el banco, Broncano quiso crear una nueva versión del cuestionario y se interesó por el sueldo de Nuria Roca en El Hormiguero. "Cobro, pero iría gratis", respondió ella. "Voy hasta a los ensayos y no hace falta que vaya, soy una friki de la televisión. Ir a uno es lo más", explicó.

Finalmente, la actriz tuvo que contestar a las preguntas comprometidas del programa delante de sus hijos, que estaban en uno de los palcos del teatro. "Me has roto la infancia con lo de los animales y ahora se la vas a romper a tus hijos con lo de follar", bromeó el presentador.

𝗡𝘂𝗿𝗶𝗮 𝗥𝗼𝗰𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗣𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗮𝘀™



Con los hijos delante T̶A̶ ̶F̶E̶O̶ AH PUES SE SIENTE :D#LaResistencia @nuriarocagranel pic.twitter.com/4AsCuIPtg3 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 3, 2022

Sobre el dinero que posee, Roca aseguró lo siguiente: "Llevo muchos años trabajando en la televisión, no tengo posesiones, solo una casa con hipoteca". Pero el conductor del formato quiso que concretara más sobre cuánto tiene en la cuenta corriente. "Lo que tú tengas en el banco, multiplicado por cuatro", espetó ella, evitando dar cantidades.

En lo que sí se ha mojado la entrevistada ha sido en el tema de las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes. "Estamos a día 3, pues una", mientras que con respecto a los últimos 30 días, afirma que ha "perdido la cuenta".

[Más información: Broncano pone un vídeo porno de Jordi 'EPN' a Belinda en ‘La Resistencia’: “Mamá, papá, perdón”]

Sigue los temas que te interesan