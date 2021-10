Nuria Roca: "Hablar de política en la radio me costó alguna denuncia, ahora me tendré que morder la lengua"

Nuria Roca se estrena este domingo 10 de octubre al frente de La Roca, un nuevo magacín de cuatro horas y media en directo en el que se abordará la actualidad con un enfoque de humor y entretenimiento.

Con La Roca, Nuria aterriza en la parrilla dominical de laSexta tras su experiencia al frente del concurso Family Feud: la batalla de los famosos y después de haber conquistado al público como tertuliana de El Hormiguero, donde ha demostrado su capacidad de adaptación sustituyendo a Pablo Motos después de que este diera positivo en Covid-19 horas antes del inicio de la emisión.

Ahora, la presentadora valenciana recibe este formato como un regalo que le llega en su mejor momento profesional. "Es el programa que he querido hacer siempre", confiesa la comunicadora en entrevista con BLUPER.

¿Cómo afrontas las horas previas al estreno?

Teníamos muchas ganas de que llegase el domingo. Voy a arrancar el programa para hacer la mejor versión del domingo. Queremos que el programa suponga el mejor inicio de la semana, que cambiemos el registro y ahora la semana empiece los domingos, para que el espectador la empiece bien, relajado, entretenido, reído e informado.

Aparte de tu nombre, ¿qué aportarás a este formato para que se defina como un programa "de autor"?

Yo voy a ser el hilo conductor del contenido y la que se encargue de repartir juego. En cuatro horas y media imprimiré mi carácter y mi forma de hacer las cosas. Eso es lo que va a hacer que el programa sea 'La Roca' y no otro.

En este momento de tu carrera, ¿tenías ganas de presentar un magacín como este?

No solamente es el programa que quiero hacer ahora, es el que he querido hacer siempre. Un programa con humor, entretenimiento, actualidad y política me parece la bomba. Y encima en directo, que es lo que más me gusta. Me llega en un momento realmente interesante, porque creo que para abordar un proyecto de estas características tienes que tener un bagaje.

A pesar de los años, ¿te sigue dando vértigo el directo?

A mí cualquier directo con el espectador me da vértigo, porque los espectadores merecen todos los respetos y quiero hacerlo siempre de la mejor manera posible. Pero ese respeto y ese nervio son absolutamente necesarios, si no no podría hacerlo.

'La Roca' tendrá a parte de los colaboradores del programa que hacías en Melodía FM. ¿Ha sido decisión tuya?

Sí. Cuanto más camino recorrido tengamos a la hora de salir, mejor será para el programa. La mesa de entretenimiento tiene un clima que está más que testado de las cuatro horas de directo que hacíamos todos los días durante cuatro temporadas. Es muy interesante que ese clima contagie al programa.

¿Habrá relevo oficial con Cristina Pardo frente a las cámaras?

Va a haber conexión con Cristina, porque tengo mucha curiosidad por saber qué hace ella ahora un domingo. No se trata de un relevo, sino de una curiosidad pura y dura.

¿Y en privado? ¿Te ha dado algún consejo?

Más que consejos, hablamos de las franjas, de la implicación que requiere... Pero somos amigas, yo la sigo en 'Más vale tarde' y creo que ella tendrá una cita con nosotros también todos los domingos. Es fantástico que tengamos ahora este hueco para ocuparlo.

Vas a tener que conducir un bloque político. ¿Descubriremos una nueva faceta tuya?

Yo en la radio he hecho política, hacía editoriales todos los días y algunos me llevaban incluso a tener alguna que otra denuncia. Tenía que mojarme e implicarme, pero en este caso las opiniones importantes son las de los colaboradores, que son los encargados de darnos otra mirada y otro punto de vista. Yo voy a ser la que reparta el juego, aunque hay veces que me tendré que morder la lengua para no dar mi opinión.

¿Por qué está tan de moda fichar a expolíticos como tertulianos?

Creo que es un valor añadido porque estamos hablando de ellos. ¿Qué mejor que hablar con los que han sido o son protagonistas de la política? Todas las miradas son válidas. En esta mesa es importante todo y queremos tener diferentes puntos de vista que converjan y que se diferencien.

¿Tu resurgir televisivo ha sido buscado o te ha venido dado?

Si dependiera de una, lo gestionaría todo a mi antojo, pero esto depende de que en un momento dado se fijen en ti. Yo estoy muy agradecida de poder poner en marcha este superproyecto. Tiene que ver un poco todo: el momento profesional en el que te encuentres, que de repente se quiera virar hacia otro lado y piensen en ti... Tienen que alinearse los astros y que surja esta oportunidad.

En cualquier caso, ¿tenías ganas de volver a estar en la primera línea televisiva?

No me apetecía volver a la tele por la tele en sí. Me apetecen los proyectos y me gusta contar cosas independientemente del soporte. Es muy importante el proyecto y el equipo con el que puedas trabajar.

