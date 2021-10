La turca 'Amor a segunda vista', la enésima arma de Telecinco contra 'Pasapalabra'

Después de los fracasos de El Tirón, El precio justo, Alta tensión y Secret Story, Telecinco probará suerte con una telenovela turca para hacer frente a Pasapalabra. Se trata de Amor a segunda vista, la serie que se ha estrenado en Divinity con éxito, y que se emitirá el próximo viernes 15 de octubre a las 20:00 horas.

De momento este movimiento parece que está dirigido sólo para promocionar su emisión en Divinity y captar nuevos abonados para Mitele PLUS, la plataforma de pago del grupo y donde se suben primeros sus episodios.

No parece claro que Mediaset vaya a mantener esta emisión en días sucesivos ya que hace unas semanas el grupo anunció que adelantaría la emisión de su oferta estelar a las 20:00 horas con Secret Story.

Te ofrecemos la oportunidad de volver a ver la serie que ha logrado el mejor estreno histórico en @divinity_es ❤️ El próximo viernes 15 de septiembre a las 20:00h, #AmorASegundaVista en Telecinco 👏 pic.twitter.com/TvlUpRVsPC — Telecinco (@telecincoes) >October 8, 2021

Protagonizada por los protagonistas de los dos grandes éxitos de Antena 3 Mujer y Mi hija, Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy, Ask yeniden (Amor a segunda vista) se estrenó el pasado lunes en Divinity ante un 4,3% y 387.000 espectadores convirtiéndose así en el cuarto programa más visto de la TDT tras Love is in the air (Divinity), Elif (NOVA) y la cinta western Los indomables (TRECE).

La ficción, que se preestrenó la pasada semana en Mitele PLUS y el viernes en Divinity, se alzó en un hit de audiencia en su emisión en Fox Turquía en 2015, donde fue líder absoluto de su franja. Después sería vendida a más de una treintena de países en todo el mundo.

De qué va 'Amor a segunda vista'

Zeynep (Özge Özpirinççi) es una joven que vive feliz con su padre y su tía. Tras descubrir el amor, decide viajar a Estados Unidos sin la aprobación de su familia. Su vida da un giro inesperado tras quedarse embarazada y descubrir que su novio no desea convertirse en padre. Pese a ello, decide seguir adelante con su embarazo.

Tras el nacimiento de su hijo, descubre lo difícil que es ser una madre soltera y trabajar al mismo tiempo. Desesperada, decide regresar a Turquía y durante el vuelo conoce a Fatih (Buğra Gülsoy), un joven millonario prometido a una mujer a la que no ama.

Deseoso de proseguir con su libertad, Fatih propone a Zeynep que finja ser su esposa, oferta que ella acepta, ya que necesita tiempo para poder explicar a su familia que su novio la ha abandonado y se ha convertido en madre soltera.

¿Llegarán Fatih y Zeynep a enamorarse? ¿Se convertirá este matrimonio falso en un amor verdadero con el transcurso del tiempo?

