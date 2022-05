Maribel Verdú confiesa que estuvo "muchos años" sin acudir a 'El Hormiguero' por "miedo"

El Hormiguero acogía a la veterana actriz española Maribel Verdú para presentar su nuevo trabajo: Now and then. Este nuevo proyecto en el que participa la intérprete es la primera serie española de la plataforma Apple TV +, por lo que está rodada en inglés y castellano.

Un thriller grabado en Miami que une a actores y actrices de diferentes países tanto de habla hispana como inglesa. "Me parece un proyecto increíble, es un reflejo de la vida. Hablas en los dos idiomas, tenemos que tender puentes entre los diferentes países".

Pero algo que le ha sorprendido gratamente a Pablo Motos es que por fin, la actriz española había aceptado varios proyectos en Estados Unidos, ya que en sus últimas visitas a El Hormiguero, Verdú confesaba que le daba reparo trabajar allí. "Le he perdido el miedo a dejar de rodar. He aprendido mucho de la pandemia y he dejado de tener muchos miedos. Tenía miedo a todo, incluso pasé años sin venir a este programa porque me daba muchísimo miedo y me paralizaba. Tenía mucho miedo a viajar a Hollywood y siempre rechacé todos los trabajos que me ofrecían porque no era capaz de rodar en inglés. Ahora no tengo miedo a nada, pero antes a todo. Ahora me atrevo a todo, soy otra Maribel", comentaba la invitada.

El presentador también ha querido sacar a la luz, un miedo que la actriz continúa teniendo a día de hoy, y es la tensión por su posible despido después de la lectura del guion al inicio de un rodaje. "El día de la lectura me sigue dando miedo. Siempre pienso que me van a echar, y voy con un tranquilizante. Me sudan las manos, me quiero morir".

Ante el asombro del público, confesó cuál era el motivo de este "miedo". "Todo esto viene porque en una película, me echaron quince días antes de comenzar el rodaje. Me dejó destrozada, pero Guillermo del Toro me levantó y me ofreció El Laberinto del Fauno", sentenciaba entre risas.

Además de actuar, parece que la intérprete tiene otra profesión oculta. "Me encanta leer, mi tiempo libre lo dedico a leer. Mi profesión no es ser actriz, sino ser lectora. En un año malo me leo como cuarenta libros".

📖 Maribel Verdú nos recomienda "Queridos niños" de David Trueba y "Salvar el fuego" de Guillermo Arriaga #VerdúEH pic.twitter.com/mQlygiBDyJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 18, 2022

