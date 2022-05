María León confiesa en 'El Hormiguero' el motivo por el que siempre lleva piedras en el sujetador

El Hormiguero comenzaba este lunes una nueva semana recibiendo la visita de María León y Salva Reina, que han acudido al programa de Antena 3 para hablar de la nueva película que protagonizan juntos, El universo de Óliver, que ya se puede ver en la gran pantalla. Con motivo del estreno de este largometraje, Pablo Motos quiso saber qué rituales siguen sus invitados atraer la buena energía, arrancando así una inesperada confesión de la actriz.

"El romero lo utilizo para todo porque limpia energía, te quita los olores...", contó la hermana de Paco León, que además afirmó que en su día a día es normal verla quemando esta planta, aunque recuerda entre bromas que para que el ritual funcione el romero debe ser "un poquito robado".

"Toda el mundo que entra en mi casa me dice que hay muy buena energía y yo pienso que es el romero", añadió la sevillana, que asegura que también se da baños con sal gorda para limpiar su energía. "La china de debajo de mi casa me pregunta todo el rato por qué compro tanta sal", comentó.

Pero su confesión más sorprendente llegaba al relatar otro de sus métodos para atraer la buena energía: "Siempre llevo piedras en el sujetador", dijo la actriz, sorprendiendo al presentador al sacar un cuarzo rosa de su sostén. "Dicen que atrae el amor", explicó.

Motos quiso saber entonces qué tipo de piedras se utilizan para cada ritual. "La cosa es que yo no sé de nada, tengo que reconocer que me lo invento", reconoció María León, provocando las risas del púbico. Y es que todo lo que sabe sobre rituales es por intuición o por herencia de su madre, Carmina Barrios. "Lo del romero me viene de ella", aseguró la actriz.

[Más información: El emotivo gesto de Pablo Motos con una fan de 'El Hormiguero' que se encontraba entre el público]

Sigue los temas que te interesan