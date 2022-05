RTVE, ante el tongo de Eurovisión: "El resultado es el que es. Nosotros nos sentimos ganadores"

Las posibles irregularidades en las votaciones de distintos países en el Festival de Eurovisión 2022 sigue dando mucho que hablar. Tanto que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado que este martes por la tarde dará explicaciones sobre lo acontecido el pasado sábado.

Como ya publicamos, el organismo tuvo que modificar y sustituir los votos de hasta seis países (Rumanía, Georgia, Montenegro, Azerbaiyán, Polonia y San Marino) por haber encontrado ciertos patrones de votación irregulares. Algunos de estos países han publicado comunicados oficiales pidiendo explicaciones a la UER asegurando que "no hay motivos para sospechar".

La cadena rumana TVR ha ido un paso más allá y ha anunciado además que sus doce puntos eran para Ucrania. También que Reino Unido no hubiera recibido ninguno de sus votos, mientras que España habría recibido tres puntos en vez de uno, lo que llevaría a Chanel a un segundo puesto.

🇷🇴 Los votos originales de Rumanía hubieran hecho que Chanel fuera SEGUNDA en #Eurovision



Preguntados por este asunto, desde RTVE han explicado que han estado en contacto con la UER para despejar cualquier tipo de duda acerca de lo que ha ocurrido. "Queremos incidir en el trabajo de todas las personas involucradas en el proceso. Fue la UER la que sacó un comunicado hablando de las irregularidades y son ellos los que darán las explicaciones. Para nosotros el resultado es el que es. Las normas están claras y este ajuste ya se llevó en otra ocasión", ha dicho la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre, durante una rueda de prensa celebrada este martes en Prado del Rey para celebrar el tercer puesto de Chanel.

"Y no quiero que se interprete que RTVE está renunciando a luchar por un segundo puesto. Hemos ido a por todas. Daba igual el resultado porque España ya ha ganado. Lo importante era tener una candidatura competitiva. Todos queríamos ganar, pero nos sentimos ganadores. No está en juego la segunda plaza para España. Volvemos a ocupar el puesto que merecemos. Estamos en el camino de traernos ese micrófono de cristal. Que no haya dudas de que este equipo seguirá trabajando. Tenemos que sentirnos orgullosos del trabajo que se ha hecho. Según la informacion que tenemos, está todo en orden", ha añadido.

Por otra parte, la Corporación ha reincidido en que el presidente "se ha ofrecido a ayudar en todo lo que se necesite" a Ucrania. "Zelenski ha dicho que ellos van a organizarlo. Pero nosotros tenemos la mano tendida".

